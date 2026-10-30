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Arsenal'de Max Dowman'ın cezası onandı! 3 maç yok!

Arsenal'in, Fleetwood maçında kırmızı kart gören 16 yaşındaki futbolcusu Max Dowman için yaptığı itiraz reddedildi. Genç oyuncu üç maçta forma giyemeyecek.

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calendar 30 Ekim 2026 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de Max Dowman'ın cezası onandı! 3 maç yok!
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Arsenal'in İngiltere Lig Kupası'nda salı günü Fleetwood'a elendiği karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gören Max Dowman'ın üç maçlık cezası kesinleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, mücadelenin 85. dakikasında Fleetwood forması giyen Harrison Neal'ın sert müdahalesine verdiği tepki nedeniyle oyun dışında kaldı. Dowman'ın hareketi tam bir tekmeye dönüşmese de ayağı Neal'a temas etti.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada İngiltere'nin dördüncü kademe ligi League Two'da mücadele eden Fleetwood, son Premier Lig şampiyonu Arsenal'i penaltılarda 5-3 mağlup ederek tur atladı.

ARSENAL'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ!

Arsenal, çarşamba günü Dowman'ın kırmızı kartına itiraz etti. Ancak başvurunun reddedilmesiyle genç futbolcunun üç maçlık cezası onandı.



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