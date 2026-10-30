Vasco'dan Cuesta açıklaması: 'Galatasaray ile görüşüyoruz'

Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya kulübü, Kolombiyalı stoperin durumu hakkında sarı-kırmızılılarla görüşmeler yapıldığını resmen açıkladı.
SÖZLEŞMESİ VE FİZİKSEL DURUMU MASADA
Görüşmelerin, bir aydan uzun süredir kalça sıkışması sorunu yaşayan Cuesta'nın sözleşme durumu ve fiziksel koşulları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
5,75 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Kolombiyalı savunmacının kiralık sözleşmesinde 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Vasco da Gama'nın bu opsiyonu kullanması beklenmiyor.
FLAMENGO MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Sol kalçasındaki sıkışma sendromu nedeniyle ağrı yaşayan Kolombiyalı savunmacı, Brezilya Ligi'nin 33. haftasında Flamengo ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA
Yıl sonuna kadar Brezilya ekibinde kalması planlanan Cuesta'nın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ VE FİZİKSEL DURUMU MASADA
Görüşmelerin, bir aydan uzun süredir kalça sıkışması sorunu yaşayan Cuesta'nın sözleşme durumu ve fiziksel koşulları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
5,75 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Kolombiyalı savunmacının kiralık sözleşmesinde 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Vasco da Gama'nın bu opsiyonu kullanması beklenmiyor.
FLAMENGO MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Sol kalçasındaki sıkışma sendromu nedeniyle ağrı yaşayan Kolombiyalı savunmacı, Brezilya Ligi'nin 33. haftasında Flamengo ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA
Yıl sonuna kadar Brezilya ekibinde kalması planlanan Cuesta'nın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.