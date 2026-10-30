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Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp

EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 00:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 01:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp
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EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Real Madrid, 95-76 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 3. yenilgisini yaşadı.

Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

Çift maç haftasını galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe'de Will Clyburn'ün 21, Talen Horton-Tucker'ın 16 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

İspanyol temsilcisinde ise Theo Maledon'un 26 sayısı galibiyette dikkati çekti.

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Real Madrid: Feliz 8, Maledon 26, Procida 5, Jantunen, Tavares 14, Luwawu-Cabarrot 8, Pradilla 4, Abalde 8, Campazzo 10, Okeke 6, Jones 6

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 7, Baldwin 7, Shields 8, Key 6, Sertaç Şanlı, Bingham 3, Melli 2, Horton-Tucker 16, Forrest 6, Clyburn 21

1. Periyot: 22-24

Devre: 47-42

3. Periyot: 70-55



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