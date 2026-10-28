CANLI: Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsrail ekibinin ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (2.PERİYOT)
HAPOEL TEL AVIV: 52
ANADOLU EFES: 37
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CANLI TAKİP (2.PERİYOT)
HAPOEL TEL AVIV: 52
ANADOLU EFES: 37
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!