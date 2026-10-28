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CANLI: Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 21:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes
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EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsrail ekibinin ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (2.PERİYOT)

HAPOEL TEL AVIV: 52

ANADOLU EFES: 37

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