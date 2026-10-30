Afrika basınından Beşiktaş'ın yıldızına övgü!

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, performansıyla Afrika basınının gündemine geldi.
AFRIK-FOOT, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takım için önemini analiz eden bir değerlendirme yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK EDİYOR"
Haberde Ndidi'nin özellikle savunma özellikleri ön plana çıkarıldı. Nijeryalı futbolcunun oyun içindeki tehlikeleri önceden sezme ve rakip atakları henüz gelişmeden durdurma becerisine dikkat çekildi.
AFRIK-FOOT'un değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:
"Ndidi'nin en büyük güçlü yönlerinden biri, tehlikeyi fark edebilme ve rakiplerin saldırılarını daha gelişmeden engelleme yeteneğidir. Hava toplarında da fiziksel olarak mücadele edebiliyor."
Nijeryalı orta saha oyuncusunun top kapma becerisi, fiziksel gücü ve savunma katkısı, Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli özellikleri arasında gösterildi.
AFRIK-FOOT, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takım için önemini analiz eden bir değerlendirme yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK EDİYOR"
Haberde Ndidi'nin özellikle savunma özellikleri ön plana çıkarıldı. Nijeryalı futbolcunun oyun içindeki tehlikeleri önceden sezme ve rakip atakları henüz gelişmeden durdurma becerisine dikkat çekildi.
AFRIK-FOOT'un değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:
"Ndidi'nin en büyük güçlü yönlerinden biri, tehlikeyi fark edebilme ve rakiplerin saldırılarını daha gelişmeden engelleme yeteneğidir. Hava toplarında da fiziksel olarak mücadele edebiliyor."
Nijeryalı orta saha oyuncusunun top kapma becerisi, fiziksel gücü ve savunma katkısı, Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli özellikleri arasında gösterildi.