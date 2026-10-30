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Afrika basınından Beşiktaş'ın yıldızına övgü!

Afrika basını, Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi'nin savunma özelliklerine ve takım için önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Afrika basınından Beşiktaş'ın yıldızına övgü!
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Wilfred Ndidi
Wilfred Ndidi
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, performansıyla Afrika basınının gündemine geldi.

AFRIK-FOOT, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takım için önemini analiz eden bir değerlendirme yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK EDİYOR"

Haberde Ndidi'nin özellikle savunma özellikleri ön plana çıkarıldı. Nijeryalı futbolcunun oyun içindeki tehlikeleri önceden sezme ve rakip atakları henüz gelişmeden durdurma becerisine dikkat çekildi.

AFRIK-FOOT'un değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Ndidi'nin en büyük güçlü yönlerinden biri, tehlikeyi fark edebilme ve rakiplerin saldırılarını daha gelişmeden engelleme yeteneğidir. Hava toplarında da fiziksel olarak mücadele edebiliyor."

Nijeryalı orta saha oyuncusunun top kapma becerisi, fiziksel gücü ve savunma katkısı, Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli özellikleri arasında gösterildi.



 


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