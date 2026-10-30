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Curry: "Bu dönemin bir noktada sona ereceğini biliyoruz"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takımın geleceğine ve uzun yıllardır birlikte oynadığı isimlerle kurduğu bağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry: 'Bu dönemin bir noktada sona ereceğini biliyoruz'
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Stephen Curry, Golden State Warriors'ın şampiyonluklarla dolu döneminin sonuna yaklaştığını kabul ederken kalan zamanın değerini bilmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'e konuşan 38 yaşındaki guard, Warriors'ın tarihi döneminin sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti:

"Bunun bir noktada sona ereceğini kabul ediyorsunuz.

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Elbette aklınızın bir köşesinde bu var çünkü önünüzde çok fazla yıl kalmadığını biliyorsunuz."

Bu dönemin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Curry, gelecekte ne olacağına ilişkin belirsizliğin bugünü daha değerli hale getirdiğini söyledi.

Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamandan keyif almaya ve gelişmeyi sürdürmeye odaklandıklarını belirtti.

Draymond Green de Warriors'taki döneminin sonuna gelme ihtimalini sürekli düşünmediğini söyledi.

36 yaşındaki forvet, belirsizliğin farkında olduğunu ancak zihnini bununla meşgul etmediğini ifade etti.

Başantrenör Steve Kerr ise son üç sezonun her birine bu grupla son yılı olabileceği düşüncesiyle yaklaştığını anlattı.

Kerr, oyuncularıyla geçirdiği her anın ve birlikte elde ettikleri başarıların değerini bilmek istediğini vurguladı.

Curry ve Green, 14 sezondur aynı takımda oynuyor.

Green, aralarında gelişen saha içi anlayışı "telepatik" olarak tanımlarken iletişimlerinin çoğu takım arkadaşının paylaştığı dilin ötesine geçtiğini söyledi.

Sezona üst üste üç mağlubiyetle başlayan Warriors, ardından 26 Ekim'de Denver Nuggets'ı 134-114, 28 Ekim'de ise Minnesota Timberwolves'u 119-114 mağlup etti.

Golden State, bir sonraki karşılaşmasına iki galibiyet ve üç mağlubiyetle çıkacak.

Curry, forma giydiği dört maçta 28,8 sayı ve 3,5 asist ortalamaları yakaladı.

Green ise dört karşılaşmada 6,8 asist ve 5,5 ribaund üretti.

Warriors, şampiyonluk döneminin son bölümünde yolunu çizmeye çalışırken iki oyuncunun ortaklığı takımın temel parçalarından biri olmaya devam ediyor.

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