Stephen Curry, Golden State Warriors'ın şampiyonluklarla dolu döneminin sonuna yaklaştığını kabul ederken kalan zamanın değerini bilmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'e konuşan 38 yaşındaki guard, Warriors'ın tarihi döneminin sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti:
"Bunun bir noktada sona ereceğini kabul ediyorsunuz.
Bu dönemin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Curry, gelecekte ne olacağına ilişkin belirsizliğin bugünü daha değerli hale getirdiğini söyledi.
Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamandan keyif almaya ve gelişmeyi sürdürmeye odaklandıklarını belirtti.
Draymond Green de Warriors'taki döneminin sonuna gelme ihtimalini sürekli düşünmediğini söyledi.
36 yaşındaki forvet, belirsizliğin farkında olduğunu ancak zihnini bununla meşgul etmediğini ifade etti.
Başantrenör Steve Kerr ise son üç sezonun her birine bu grupla son yılı olabileceği düşüncesiyle yaklaştığını anlattı.
Kerr, oyuncularıyla geçirdiği her anın ve birlikte elde ettikleri başarıların değerini bilmek istediğini vurguladı.
Curry ve Green, 14 sezondur aynı takımda oynuyor.
Green, aralarında gelişen saha içi anlayışı "telepatik" olarak tanımlarken iletişimlerinin çoğu takım arkadaşının paylaştığı dilin ötesine geçtiğini söyledi.
Sezona üst üste üç mağlubiyetle başlayan Warriors, ardından 26 Ekim'de Denver Nuggets'ı 134-114, 28 Ekim'de ise Minnesota Timberwolves'u 119-114 mağlup etti.
Golden State, bir sonraki karşılaşmasına iki galibiyet ve üç mağlubiyetle çıkacak.
Curry, forma giydiği dört maçta 28,8 sayı ve 3,5 asist ortalamaları yakaladı.
Green ise dört karşılaşmada 6,8 asist ve 5,5 ribaund üretti.
Warriors, şampiyonluk döneminin son bölümünde yolunu çizmeye çalışırken iki oyuncunun ortaklığı takımın temel parçalarından biri olmaya devam ediyor.
"Bunun bir noktada sona ereceğini kabul ediyorsunuz.
Bu dönemin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Curry, gelecekte ne olacağına ilişkin belirsizliğin bugünü daha değerli hale getirdiğini söyledi.
Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamandan keyif almaya ve gelişmeyi sürdürmeye odaklandıklarını belirtti.
Draymond Green de Warriors'taki döneminin sonuna gelme ihtimalini sürekli düşünmediğini söyledi.
36 yaşındaki forvet, belirsizliğin farkında olduğunu ancak zihnini bununla meşgul etmediğini ifade etti.
Başantrenör Steve Kerr ise son üç sezonun her birine bu grupla son yılı olabileceği düşüncesiyle yaklaştığını anlattı.
Kerr, oyuncularıyla geçirdiği her anın ve birlikte elde ettikleri başarıların değerini bilmek istediğini vurguladı.
Curry ve Green, 14 sezondur aynı takımda oynuyor.
Green, aralarında gelişen saha içi anlayışı "telepatik" olarak tanımlarken iletişimlerinin çoğu takım arkadaşının paylaştığı dilin ötesine geçtiğini söyledi.
Sezona üst üste üç mağlubiyetle başlayan Warriors, ardından 26 Ekim'de Denver Nuggets'ı 134-114, 28 Ekim'de ise Minnesota Timberwolves'u 119-114 mağlup etti.
Golden State, bir sonraki karşılaşmasına iki galibiyet ve üç mağlubiyetle çıkacak.
Curry, forma giydiği dört maçta 28,8 sayı ve 3,5 asist ortalamaları yakaladı.
Green ise dört karşılaşmada 6,8 asist ve 5,5 ribaund üretti.
Warriors, şampiyonluk döneminin son bölümünde yolunu çizmeye çalışırken iki oyuncunun ortaklığı takımın temel parçalarından biri olmaya devam ediyor.