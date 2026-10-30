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Cameron Boozer'ın "triple-double" yaptığı maçta Grizzlies, Blazers'ı 124-103 yendi

Çaylak oyuncu, 18 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle oynayarak NBA kariyerinin ilk "triple-double"ını yaptı

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calendar 30 Ekim 2026 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Cameron Boozer'ın 'triple-double' yaptığı maçta Grizzlies, Blazers'ı 124-103 yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cameron Boozer'ın "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 124-103 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Moda Center'da oynanan karşılaşmada Grizzlies'ın çaylak oyuncusu Boozer, 18 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle oynayarak NBA kariyerinin ilk "triple-double"ını yaptı.

Grizzlies'ın NBA'de 5. galibiyetine ulaştığı maçta, Isaiah Stewart 18, Cedric Coward 17 ve Zach Edey ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Blazers'ta Deni Avdija, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ja Morant 14 ve Toumani Camara ise 13 sayıyla oynadı.

- Darius Acuff'un 34 sayısı Kings'e yetmedi

Smoothie King Center'da oynanan müsabakada New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i 132-120 yendi.

Kings'te Darius Acuff, 34 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken De'Andre Hunter ve Precious Achiuwa 24'er sayı kaydetti.

Pelicans'ta Jeremiah Fears 22 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Zion Williamson, 22 sayıyla oynadı.



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