Beşiktaş'a transferde sakatlık uyarısı!

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken, gündemdeki iki isim Joe Willock ve Nicolas Raskin'in sakatlık geçmişleri dikkat çekti.
Siyah-beyazlı yönetimin, transfer sürecinde iki futbolcunun sağlık durumunu detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki isim de sakatlıklarla boğuştu
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Newcastle United orta sahası Joe Willock ile Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin, kariyerlerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.
Kariyeri boyunca 11 farklı sakatlık ve bir kez Covid-19 nedeniyle sahalardan uzak kalan Willock, toplam 354 gün forma giyemedi. İngiliz futbolcu bu süreçte 49 karşılaşmayı kaçırdı.
Nicolas Raskin ise kariyerinde iki kez ciddi ayak bileği ve bağ sakatlığı yaşadı. Belçikalı orta saha, sakatlıkları nedeniyle toplam 299 gün sahalardan uzak kalırken 34 maçta görev yapamadı.
Sağlık raporu alınmalı
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, iki futbolcunun da sağlık geçmişinin ayrıntılı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Siyah-beyazlıların olası transfer hamlesi öncesinde oyuncuların sağlık raporlarını değerlendirmesi gerekecek.
Siyah-beyazlı yönetimin, transfer sürecinde iki futbolcunun sağlık durumunu detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki isim de sakatlıklarla boğuştu
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Newcastle United orta sahası Joe Willock ile Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin, kariyerlerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.
Kariyeri boyunca 11 farklı sakatlık ve bir kez Covid-19 nedeniyle sahalardan uzak kalan Willock, toplam 354 gün forma giyemedi. İngiliz futbolcu bu süreçte 49 karşılaşmayı kaçırdı.
Nicolas Raskin ise kariyerinde iki kez ciddi ayak bileği ve bağ sakatlığı yaşadı. Belçikalı orta saha, sakatlıkları nedeniyle toplam 299 gün sahalardan uzak kalırken 34 maçta görev yapamadı.
Sağlık raporu alınmalı
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, iki futbolcunun da sağlık geçmişinin ayrıntılı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Siyah-beyazlıların olası transfer hamlesi öncesinde oyuncuların sağlık raporlarını değerlendirmesi gerekecek.