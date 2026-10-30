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Dju'nun yokluğunda sahne Onuachu'nun!

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi Franculino Dju'nun sakatlığı golcü krizine yol açtı. Formayı yeniden kapmak isteyen Paul Onuachu, kendisini iyi hissettiğini belirterek kritik maçta görev almak istediğini teknik heyete iletti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 09:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Dju'nun yokluğunda sahne Onuachu'nun!
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Paul Onuachu
Paul Onuachu
Thomas Reis'le gaza basan Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde golcü telaşı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon kaydettiği 22 golle krallık tacını Başakşehirli Shomurodov ile paylaşan Paul Onuachu, Konferans Ligi'nde Finlandiya deplasmanında KuPS ile oynanan maçta sentetik zemin yüzünden sakatlanmıştı. Nijeryalı yıldızın yokluğunda takımın bir diğer golcüsü Franculino Dju, attığı gollerle takımını sırtlamayı başarmıştı. Dju'nun da adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İki günlük izinde Trabzon'da kalıp tedavi olan Dju'nun oynatılmasının risk olacağına karar verildi.

FORMAYI DA KAPTIRDI

Golcü krizinde gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. Avrupa kupası maçıyla sahalara dönmesi planlanan Nijeryalı yıldız, kendisini iyi hissettiğini ve Gaziantep maçında oynamak istediğini söyledi. Thomas Reis'le çıktığı altı maçta dokuz gole imza atan Dju'nun gölgesinde kalan Onuachu, Gine-Bissaulu oyuncunun yokluğunda yeniden 11'de oynama fırsatını kaçırmak istemiyor. Teknik direktör Thomas Reis'in sağlık heyetinin de onay vermesi hâlinde Onuachu'ya görev vermek istediği öğrenildi. Onuachu bu sezon 10 maçta, ikisi lig, biri de Avrupa'da olmak üzere üç gol kaydetti.

THOMAS REİS REKOR PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo mavili kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. Alman teknik adam, Süper Lig'deki beşinci maçından da galibiyetle ayrılması hâlinde Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk beş lig karşılaşmasını kazanan ilk teknik direktör olacak. 



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