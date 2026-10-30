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Beşiktaş, Virtus Bologna deplasmanında

Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 00:50 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 03:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Virtus Bologna deplasmanında
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Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

- Beşiktaş'ın EuroLeague'deki 33. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



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