Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.
Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.
- Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 922. karşılaşması
Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.
Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.
- Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 922. karşılaşması
Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.