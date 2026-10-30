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Thomas Reis'ten 9'da 9 hedefi!

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ardından takımın başına geçen Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı 6 maçın tamamını da kazandı. Milli ara öncesi 3 maça daha çıkacak bordo-mavililerde, Alman teknik adam yeni hedefini belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 09:26
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten 9'da 9 hedefi!
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Süper Lig'e ve Avrupa kupalarına istediği gibi başlayamayan ve Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdikten sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Alman teknik adam yönetimindeki ilk sınavında Galatasaray'ı Papara Park'ta 4-0'la geçen Bordo-Mavililer, ardından Samsunspor deplasmanında 3-0 kazandı. Konferans Ligi'nde KuPS'u Finlandiya'da 4-2 mağlup eden Fırtına, Beşiktaş derbisinden 2-0'lık zaferle çıktı.

Avrupa'da Hearts'ı da 2-0'la geçen Karadeniz devi, son olarak Rize'de 2-0 geriye düştüğü müthiş mücadeleyi 4-3 kazanıp Reis yönetimindeki serisini 6 maça taşıdı.

YENİ HEDEFİ BELİRLEDİ

Reis'in yeni hedefi ise milli araya kusursuz bir seriyle girmek. Trabzonspor, pazar günü ligde Gaziantep FK'yı Papara Park'ta ağırlayacak. Ardından perşembe günü Konferans Ligi'nde Freiburg yine Trabzon'a gelecek.

Fırtına, milli ara öncesindeki son sınavını ise Alanyaspor deplasmanında verecek. Teknik heyet, üç engeli de kayıpsız geçip hem lig ve Avrupa'daki iddiasını güçlendirmeyi hem de Reis dönemindeki müthiş seriyi 9'da 9'a taşımayı planlıyor.  

 



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