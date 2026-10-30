Beşiktaş'ın Alman duvarı Nübel!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından biri Alexander Nübel oldu. Kritik kurtarışlarıyla takımının kalesini gole kapatan Alman file bekçisi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başında Bayern Münih'ten kadroya katılan Nübel, hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla siyah-beyazlıların son yıllardaki kaleci başlangıçlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
İstatistiklerde Nübel farkı
Beşiktaş'ın son yıllardaki kalecileriyle karşılaştırıldığında Nübel'in ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiyor.
13 karşılaşmada 11 gol yiyen ve 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, karşılaştırmadaki diğer kalecilere göre daha iyi bir başlangıç yaptı. Alman file bekçisi, performansıyla Beşiktaş kalesinde güven verdi.
İstatistiklerde Nübel farkı
Beşiktaş'ın son yıllardaki kalecileriyle karşılaştırıldığında Nübel'in ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiyor.
13 karşılaşmada 11 gol yiyen ve 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, karşılaştırmadaki diğer kalecilere göre daha iyi bir başlangıç yaptı. Alman file bekçisi, performansıyla Beşiktaş kalesinde güven verdi.
|Kaleci
|Maç
|Yediği gol
|Gol yemediği maç
|Alexander Nübel
|13
|11
|6
|Mert Günok
|11
|15
|3
|Ersin Destanoğlu
|12
|19
|2
|Loris Karius
|11
|18
|1