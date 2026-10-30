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Beşiktaş'ın Alman duvarı Nübel!

Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, başarılı performansıyla siyah-beyazlıların son yıllardaki en iyi kaleci başlangıçlarından birine imza attı.

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calendar 30 Ekim 2026 10:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Alman duvarı Nübel!
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Nübel
Nübel
Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından biri Alexander Nübel oldu. Kritik kurtarışlarıyla takımının kalesini gole kapatan Alman file bekçisi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başında Bayern Münih'ten kadroya katılan Nübel, hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla siyah-beyazlıların son yıllardaki kaleci başlangıçlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

İstatistiklerde Nübel farkı

Beşiktaş'ın son yıllardaki kalecileriyle karşılaştırıldığında Nübel'in ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiyor.

13 karşılaşmada 11 gol yiyen ve 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, karşılaştırmadaki diğer kalecilere göre daha iyi bir başlangıç yaptı. Alman file bekçisi, performansıyla Beşiktaş kalesinde güven verdi.

KaleciMaçYediği golGol yemediği maç
Alexander Nübel 13 11 6
Mert Günok 11 15 3
Ersin Destanoğlu 12 19 2
Loris Karius 11 18 1


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