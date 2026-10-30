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Galatasaray'a Fenerbahçe logosundan para cezası

PFDK, Fenerbahçe'nin logosunun skorbordda üç yıldızlı olarak gösterilmesi nedeniyle Galatasaray'a 280 bin TL para cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 08:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Fenerbahçe logosundan para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada skorbordda kullandığı konuk takım logosuna ilişkin kararını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin logosuna skorbordda üç yıldızlı haliyle yer vermesi nedeniyle 280 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KARARDA TESCİL VURGUSU

Kurul, cezanın gerekçesini misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması olarak açıkladı. Bu uygulamayı talimatlara aykırılık kapsamında değerlendiren PFDK, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca Galatasaray'a para cezası uygulanmasına hükmetti.

PFDK açıklamasında, "Galatasaray A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TOPLAM 1 MİLYON 620 BİN TL CEZA

PFDK, Galatasaray'a 4 ayrı başlıkta toplam 1 milyon 620 bin TL para cezası verdi.



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