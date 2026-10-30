Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada skorbordda kullandığı konuk takım logosuna ilişkin kararını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin logosuna skorbordda üç yıldızlı haliyle yer vermesi nedeniyle 280 bin TL para cezasına çarptırıldı.



KARARDA TESCİL VURGUSU



Kurul, cezanın gerekçesini misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması olarak açıkladı. Bu uygulamayı talimatlara aykırılık kapsamında değerlendiren PFDK, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca Galatasaray'a para cezası uygulanmasına hükmetti.



PFDK açıklamasında, "Galatasaray A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



TOPLAM 1 MİLYON 620 BİN TL CEZA



PFDK, Galatasaray'a 4 ayrı başlıkta toplam 1 milyon 620 bin TL para cezası verdi.



