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Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Konya deplasmanı öncesi öğrencilerinin dikkatini çekti. Buruk, "Kazanamazsak derbinin de bir anlamı kalmaz" diyerek galibiyet istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 08:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
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Galatasaray'da Lille ve Fenerbahçe zaferlerinin ardından gözler bugün oynanacak Konyaspor deplasmanına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibini 4-2, derbide ezeli rakibini 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.

Başarılı çalıştırıcı, iki kritik galibiyetin ardından oluşan coşkunun rehavete dönüşmesini istemediğini belirterek öğrencilerinden bugün de aynı ciddiyet ve mücadeleyi sürdürmelerini istedi.

"SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ AMA..."

Okan Buruk'un futbolcularına, "Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. İki önemli galibiyet aldık. Ancak Konyaspor'u yenemezsek derbinin bir anlamı kalmaz. Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım" dediği öğrenildi.

"GEÇEN SEZON BURADA PUAN BIRAKTIK"

Geçen sezon Konya deplasmanında yaşanan puan kaybını da hatırlatan tecrübeli hoca, rakibin kendi sahasındaki tehlikesine dikkat çekti. Buruk, Şampiyonlar Ligi öncesinde kazanarak yakalanan havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.  



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