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Gabriel Sara için Konyaspor maçının anlamı başka!

Gabriel Sara, Konyaspor karşısında forma giymesi halinde Galatasaray kariyerinde 100. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 11:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara için Konyaspor maçının anlamı başka!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, mücadelede görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak.

18 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan Brezilyalı futbolcu, geride kalan iki sezonda elde edilen başarılarda önemli rol oynadı.

99 MAÇTA 28 GOLE KATKI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 99 karşılaşmada süre aldı. Bu maçların 67'si Süper Lig'de, 17'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde, 9'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü Türkiye Kupası'nda ve 2'si TFF Süper Kupa'da oynandı.

Sara, söz konusu 99 müsabakada 10 gol ve 18 asist üreterek toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı.

3 KUPA KAZANDI

Gabriel Sara, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 3 kupa kazanma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE GOL ATTI

27 yaşındaki futbolcu, ezeli rakiplere karşı oynanan mücadelelerde de forma giydi. Sara, Fenerbahçe ile 6, Beşiktaş ile 4 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı orta saha, bu maçlardaki tek golünü 21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti.

BU SEZON 5 GOLE KATKI VERDİ

Gabriel Sara, 2026/27 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.  

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