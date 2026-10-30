Castrovilli'den Italiano'ya büyük övgü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde birlikte çalıştığı Gaetano Castrovilli, eski hocası hakkında konuştu.
Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık dönemlerinde Italiano'nun kendisine verdiği desteği anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SAHADA NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"
İtalyan futbolcu, eski hocasının oyun anlayışından övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:
"Beni gerçekten şaşırtmıştı. Sahaya çıkıp ne yapacağını biliyor; rakiplere sorun çıkarabiliyor. İlk çapraz bağ sakatlığımdan sonra beni arayıp 'Bu sadece en güçlülerin başına gelir' dedi. Takımlarını iyi oynatıyor."
Castrovilli, Italiano'nun sakatlık sürecinde kendisine moral verdiğini de belirterek dönüşünde hocasının kendisini, "Eminim bana kocaman bir alkış vereceksin" sözleriyle karşıladığını aktardı.
"VLAHOVIC'İN KARAKTERİ GÜÇLÜ"
Vincenzo Italiano'nun futbol anlayışını beğendiğini ve eski hocasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirten Castrovilli, Dusan Vlahovic'in de Beşiktaş'ta yeniden İtalyan teknik adamla buluşmasını değerlendirdi.
Castrovilli, Sırp golcü hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Vincenzo Italiano'nun takımlarını oynatma şeklini çok beğeniyorum, onu her zaman takip ediyorum ve ona kariyerinde bol şans diliyorum. Dusan Vlahovic de Beşiktaş'ta yeniden Italiano'yla buluştu. Bu kararından dolayı memnuniyet duydum. Bence Dusan tam da Italiano'nun oyun felsefesi için oraya gitti. Güçlü bir karakteri var, onu tanıyorum. Çok çalışkan ve her zaman kendini geliştirmek istiyor."
Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığına da değinen Castrovilli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazen, farklı nedenlerden dolayı en iyi performansınızı sergileyemiyorsunuz. Bence Juventus'tan o yüzden ayrıldı. Fiorentina'da kalsaydı, Konferans Ligi finallerinde neler olurdu kim bilir."
Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık dönemlerinde Italiano'nun kendisine verdiği desteği anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SAHADA NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"
İtalyan futbolcu, eski hocasının oyun anlayışından övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:
"Beni gerçekten şaşırtmıştı. Sahaya çıkıp ne yapacağını biliyor; rakiplere sorun çıkarabiliyor. İlk çapraz bağ sakatlığımdan sonra beni arayıp 'Bu sadece en güçlülerin başına gelir' dedi. Takımlarını iyi oynatıyor."
Castrovilli, Italiano'nun sakatlık sürecinde kendisine moral verdiğini de belirterek dönüşünde hocasının kendisini, "Eminim bana kocaman bir alkış vereceksin" sözleriyle karşıladığını aktardı.
"VLAHOVIC'İN KARAKTERİ GÜÇLÜ"
Vincenzo Italiano'nun futbol anlayışını beğendiğini ve eski hocasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirten Castrovilli, Dusan Vlahovic'in de Beşiktaş'ta yeniden İtalyan teknik adamla buluşmasını değerlendirdi.
Castrovilli, Sırp golcü hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Vincenzo Italiano'nun takımlarını oynatma şeklini çok beğeniyorum, onu her zaman takip ediyorum ve ona kariyerinde bol şans diliyorum. Dusan Vlahovic de Beşiktaş'ta yeniden Italiano'yla buluştu. Bu kararından dolayı memnuniyet duydum. Bence Dusan tam da Italiano'nun oyun felsefesi için oraya gitti. Güçlü bir karakteri var, onu tanıyorum. Çok çalışkan ve her zaman kendini geliştirmek istiyor."
Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığına da değinen Castrovilli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazen, farklı nedenlerden dolayı en iyi performansınızı sergileyemiyorsunuz. Bence Juventus'tan o yüzden ayrıldı. Fiorentina'da kalsaydı, Konferans Ligi finallerinde neler olurdu kim bilir."