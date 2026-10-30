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Simmons pes etmiyor: "Daha iyi dönmek için her şeyi yapacağım"

Sacramento Kings oyuncusu Ben Simmons, yeni bir sakatlık darbesinin ardından kariyerini sürdürmek istediğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Simmons pes etmiyor: 'Daha iyi dönmek için her şeyi yapacağım'
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Ben Simmons, sağ aşil tendonundaki yırtığa rağmen NBA'e dönme kararlılığını koruduğunu belirterek 2027-28 sezonunda yeniden sahada olmayı hedeflediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Andscape'ten Marc J. Spears'a konuşan Simmons, tek hedefinin yeniden sağlıklı şekilde NBA'de oynamak olduğunu vurguladı:

"Zihniyetim şu: Geri döneceğim.

Tümü
Geri dönmek, sağlığıma kavuşmak ve eskisinden daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

18 Ekim'deki antrenmanda sağ aşil tendonunu yırtan Simmons, 20 Ekim'de New York'ta ameliyat oldu.

Sakatlık, tecrübeli oyuncunun geri dönüşünü normal sezon başlamadan sona erdirdi.

Simmons, sakatlıklar nedeniyle üst üste ikinci, kariyerinde ise toplam dördüncü sezonunu kaçıracak.

Üç kez All-Star seçilen oyuncu, Sacramento'nun hazırlık maçlarında yeniden form tutmaya başladığının sinyallerini vermişti.

İki karşılaşmada maç başına 17,5 dakikada 10,5 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ortalamaları yakalayan Simmons, 17 Ekim'de San Antonio Spurs'e karşı 14 sayı, 8 ribaund ve 7 asist üretmişti.

Kings'te ilk beşte başlaması ve takım kaptanlarından biri olması beklenen Simmons, şimdi rehabilitasyon sürecine Sacramento'da devam edecek.

Spears'ın haberine göre Kings, oyuncunun 2026-27 sezonundaki 3 milyon dolarlık maaşının tamamını ödeyecek.

Simmons; Genel Menajer Scott Perry, kulüp sahibi Vivek Ranadive, başantrenör Doug Christie ve takım arkadaşlarının sakatlığın ardından kendisine destek verdiğini söyledi.

Zach LaVine'ın kendisini ziyaret ettiğini belirten tecrübeli oyuncu, diğer takım arkadaşlarının da ziyaret teklifinde bulunduğunu aktardı.

30 yaşındaki Simmons, 2027-28 sezonunda dönmek istediğini ve Sacramento'da devam etmeyi umduğunu ifade etti.

Simmons, son resmi NBA maçına 29 Nisan 2025'te Los Angeles Clippers formasıyla, Denver Nuggets'a karşı oynanan ilk tur play-off serisinin beşinci karşılaşmasında çıkmıştı.

2016 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Simmons, Philadelphia 76ers döneminde üç kez All-Star oldu.

NBA'deki ilk dört sezonunda 15,9 sayı, 8,1 ribaund ve 7,7 asist ortalamaları yakalayan oyuncunun kariyeri, sonraki yıllarda sakatlıklar nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

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