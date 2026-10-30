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Beşiktaş, savunmaya duvar ördü

Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alınarak yapılan istatistik çalışmasında zirve Beşiktaş'ın oldu. Beşiktaş, rakiplerine ceza sahasında en az alan tanıyan takım olarak devleri geride bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 13:02
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, savunmaya duvar ördü
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Sezona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da oldukça formda bir giriş yapan Beşiktaş, savunma kurgusuyla kıta genelinde parmak ısırtıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kara Kartal, detaylı analizlerde, rakiplerini ceza sahasına en az sokan takımlar sıralamasında tüm devleri geride bıraktı.

Hazırlanan analiz raporuna göre Beşiktaş; oynadığı 9 karşılaşmada rakibini ceza sahasına yalnızca 101 kez sokarak (maç başına 11,22 ortalama) zirveye yerleşti.

Bu alanda Beşiktaş'ı Benfica (9 maç, 11,44 ortalama), FC Porto (9 maç, 12,67 ortalama) ve Braga (9 maç, 13,44 ortalama) takip etti. 

 



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