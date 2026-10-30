Beşiktaş, savunmaya duvar ördü

Sezona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da oldukça formda bir giriş yapan Beşiktaş, savunma kurgusuyla kıta genelinde parmak ısırtıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kara Kartal, detaylı analizlerde, rakiplerini ceza sahasına en az sokan takımlar sıralamasında tüm devleri geride bıraktı.
Hazırlanan analiz raporuna göre Beşiktaş; oynadığı 9 karşılaşmada rakibini ceza sahasına yalnızca 101 kez sokarak (maç başına 11,22 ortalama) zirveye yerleşti.
Bu alanda Beşiktaş'ı Benfica (9 maç, 11,44 ortalama), FC Porto (9 maç, 12,67 ortalama) ve Braga (9 maç, 13,44 ortalama) takip etti.
Hazırlanan analiz raporuna göre Beşiktaş; oynadığı 9 karşılaşmada rakibini ceza sahasına yalnızca 101 kez sokarak (maç başına 11,22 ortalama) zirveye yerleşti.
Bu alanda Beşiktaş'ı Benfica (9 maç, 11,44 ortalama), FC Porto (9 maç, 12,67 ortalama) ve Braga (9 maç, 13,44 ortalama) takip etti.