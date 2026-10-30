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Jaylen Brown'dan ödül sistemine tepki: "Sürekli ölçüt değiştiriyorlar"

Philadelphia 76ers yıldızı Jaylen Brown, NBA ödüllerinin belirlenme biçimini eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jaylen Brown'dan ödül sistemine tepki: 'Sürekli ölçüt değiştiriyorlar'
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Jaylen Brown, NBA'deki bireysel ödüllerin öznel değerlendirmelerle dağıtıldığını savunarak mutluluğunu dışarıdan gelecek takdire bağlamadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Medya mensuplarının zaman zaman tutarlı ölçütler yerine favori oyunculara veya öne çıkmasını istedikleri hikâyelere göre oy verdiğini savunan Brown, sürekli ödül peşinde koşmanın yıpratıcı olabileceğini belirtti:

"Çıtayı sürekli değiştiriyorlar. Aslında var olmayan bir çıtanın peşinden koşuyorsunuz.

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Dünyanın en iyi oyuncusu kim? Bu yılın MVP'si kim? Bunlar öznel değerlendirmeler.

Bu ödülleri kazanmak için medyanın, size oy vermesi gereken insanların desteğine ihtiyacınız var.

Bazen favorilerine oy veriyorlar. Bazen de kazanmasını istedikleri hikâyenin içindeki kişilere oy veriyorlar. Bu bir pazarlama işi. Sürekli değişiyor."

Eski Finaller MVP'si, kendisini değerlendirirken başkalarının görüşlerinden çok takımına karşı sorumluluklarına odaklandığını söyledi:

"Sürekli değişen bir şeyin peşinden gidersem hiçbir zaman tatmin olmayacağım. Hiçbir zaman mutlu olmayacağım.

Benim hakkımda ne düşündükleri umurumda değil. Ödül kazanıp kazanmamam da umurumda değil.

Tek önemsediğim, takımım ve takım arkadaşlarımla ilgili gerçekten değer taşıyan şeyler. Soyunma odasında olmak.

Bugün iyi bir lider miydim? Zorluklarla nasıl başa çıktım? Kazanmamız için elimden gelen her şeyi yaptım mı? Fedakârlık yaptım mı? Gerektiğinde sesimi çıkardım mı?"

Brown, kazanan bir takımın kültürünü oluşturan bu özelliklerin dışarıdan gelen onaydan daha önemli olduğunu savundu.

Ödül sisteminin ölçütlerini sorgulayan yıldız oyuncu, oylama yapısını da sert sözlerle eleştirdi:

"Kazanan bir ortamı oluşturan ve kazanan bir kültüre götüren şeyler bunlar.

İnsanların peşinden koştuğu bütün o ödüllerin, dışarıdan gelen onayın aslında bir önemi yok.

Bunların hepsi sonradan oluşturulmuş şeyler. Birileri bir ödül icat etti, sonra da insanlara bu ödülleri vermek için göstermelik bir kurul oluşturdu. Hangi ölçütlere göre verildiğini ise kimse gerçekten bilmiyor."

Bununla birlikte Brown, ödül kazanmanın oyuncuların görünürlüğünü artırabildiğini ve kendilerini daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlayabildiğini kabul etti.

Yıllarca verilen emeğin karşılığını almanın değerli olduğunu belirten yıldız oyuncu, bunun kişisel mutluluğun temel kaynağı haline getirilmemesi gerektiğini söyledi:

"Takdir görmek harika hissettiriyor çünkü size bir platform sunuyor.

Sesinizi daha fazla duyurma veya yıllar boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını alma fırsatı sağlıyor. Bunu anlıyorum. İnsanlar bunu istiyor.

Ama kimliğinizi buna bağlarsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız.

Kimsenin veya hiçbir şeyin mutluluğumu ve huzurumu kontrol etmesine izin vermeyeceğim. Bu yüzden bunları fazla önemsememeyi öğrenmeniz gerekiyor."

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