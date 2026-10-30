Aston Villa'nın Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ı bir süredir takip ettiği biliniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını 25 yaşındaki kanat oyuncusuna çevirecek. Unai Emery'nin milli futbolcunun çok yönlü yapısını oldukça beğendiği öne sürüldü.
Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.
BU SEZON 7 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.
BU SEZON 7 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.