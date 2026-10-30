Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Aston Villa'nın Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Antonio Nusa transferinde yaşanabilecek olası bir olumsuzluk durumunda sarı-lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın, ara transfer döneminde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 13:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Aston Villa'nın Oğuz Aydın teklifi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Oğuz Aydın
Oğuz Aydın
Fenerbahçe
Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ı bir süredir takip ettiği biliniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını 25 yaşındaki kanat oyuncusuna çevirecek. Unai Emery'nin milli futbolcunun çok yönlü yapısını oldukça beğendiği öne sürüldü.

Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.

BU SEZON 7 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.