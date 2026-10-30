Kelechi Iheanacho: 'Bursaspor efsanesi olmak istiyorum'

Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bursa'da çok mutlu olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcu, sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtirken, Bursaspor efsanesi olmanın kendisi ve ailesi için büyük bir onur olacağını söyledi.
"BURSA'DA GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Sezon sonundaki hedeflerine de değinen deneyimli golcü, "Günün sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak istiyoruz ve bunun için oynuyoruz." dedi.
"1. LİG GERÇEKTEN İYİ VE ZOR BİR LİG"
Transfer sürecinde kendisiyle konuşan bir futbolcu olmadığını belirten Iheanacho, buna rağmen 1. Lig'in kalitesinin farkında olduğunu söyledi.
Nijeryalı yıldız, "Burada olduğum için mutluyum. Transfer döneminde benimle konuşan bir futbolcu olmadı ama tabii ki ligin farkındaydım. 1. Lig, gerçekten iyi ve zor bir lig. İnanılmaz oyuncular oynuyor." şeklinde konuştu.
Sezona yaptığı başlangıçtan kendisinin de memnun olduğunu belirten Iheanacho, "Bu kadar iyi başlamayı ben de beklemiyordum. Sezon ilerledikçe bu performansları daha çok sergilemek istiyorum!" ifadelerini kullandı.
KIRDIĞI REKORU MAÇTAN ÖNCE ÖĞRENDİ!
Bursaspor formasıyla kırdığı rekorun kendisine maç öncesinde bildirildiğini açıklayan Iheanacho, karşılaşma sırasında baskı hissettiğini ancak hedefini gerçekleştirdiğini anlattı.
Yıldız futbolcu, "Maçtan önce yöneticimiz benimle konuştu, gol atarsam bu rekorun yeni sahibi olacağımı söyledi. Gerçekten büyük bir rekor. Maçta da birazcık baskı oldu ama en sonunda başardım!" dedi.
"BURSASPOR EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"
Bursaspor taraftarının sevgisinden ve kulübün büyüklüğünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Iheanacho, yeşil-beyazlı kulüpte iz bırakmak istediğini vurguladı.
Nijeryalı golcü, "Bursaspor gibi büyük bir kulübün efsanesi olmak, benim ve ailem için büyük bir onur olur. Umarım böyle bir şey yaşanır." sözleriyle hedefini ortaya koydu.
AŞÇI ŞAPKALI GOL SEVİNCİNİN HİKAYESİ
Iheanacho'nun golünün ardından yaptığı aşçı şapkalı sevinç de özel bir anlam taşıyordu. Golcü futbolcu, bu hareketin kulüpte hayatını kaybeden bir çalışana adanmış olduğunu açıkladı.
Iheanacho, "Kulübümüzün aşçılarından biri vefat etti. Maçtan önce gol atarsam eğer ona adayacağımı ve dua edeceğimi söylemiştim. Golden sonra da şapkayı alıp oturdum ve onun ruhu için dua ettim." ifadelerini kullandı.
BU SEZON 12 MAÇTA 16 GOL!
Bursaspor formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol ve 3 asist kaydetti. 1.027 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, ortalama 64 dakikada bir gol atarken gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Iheanacho, ligde forma giydiği 12 maçın tamamında gol atmayı başardı.
"BURSA'DA GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Sezon sonundaki hedeflerine de değinen deneyimli golcü, "Günün sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak istiyoruz ve bunun için oynuyoruz." dedi.
"1. LİG GERÇEKTEN İYİ VE ZOR BİR LİG"
Transfer sürecinde kendisiyle konuşan bir futbolcu olmadığını belirten Iheanacho, buna rağmen 1. Lig'in kalitesinin farkında olduğunu söyledi.
Nijeryalı yıldız, "Burada olduğum için mutluyum. Transfer döneminde benimle konuşan bir futbolcu olmadı ama tabii ki ligin farkındaydım. 1. Lig, gerçekten iyi ve zor bir lig. İnanılmaz oyuncular oynuyor." şeklinde konuştu.
Sezona yaptığı başlangıçtan kendisinin de memnun olduğunu belirten Iheanacho, "Bu kadar iyi başlamayı ben de beklemiyordum. Sezon ilerledikçe bu performansları daha çok sergilemek istiyorum!" ifadelerini kullandı.
KIRDIĞI REKORU MAÇTAN ÖNCE ÖĞRENDİ!
Bursaspor formasıyla kırdığı rekorun kendisine maç öncesinde bildirildiğini açıklayan Iheanacho, karşılaşma sırasında baskı hissettiğini ancak hedefini gerçekleştirdiğini anlattı.
Yıldız futbolcu, "Maçtan önce yöneticimiz benimle konuştu, gol atarsam bu rekorun yeni sahibi olacağımı söyledi. Gerçekten büyük bir rekor. Maçta da birazcık baskı oldu ama en sonunda başardım!" dedi.
"BURSASPOR EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"
Bursaspor taraftarının sevgisinden ve kulübün büyüklüğünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Iheanacho, yeşil-beyazlı kulüpte iz bırakmak istediğini vurguladı.
Nijeryalı golcü, "Bursaspor gibi büyük bir kulübün efsanesi olmak, benim ve ailem için büyük bir onur olur. Umarım böyle bir şey yaşanır." sözleriyle hedefini ortaya koydu.
AŞÇI ŞAPKALI GOL SEVİNCİNİN HİKAYESİ
Iheanacho'nun golünün ardından yaptığı aşçı şapkalı sevinç de özel bir anlam taşıyordu. Golcü futbolcu, bu hareketin kulüpte hayatını kaybeden bir çalışana adanmış olduğunu açıkladı.
Iheanacho, "Kulübümüzün aşçılarından biri vefat etti. Maçtan önce gol atarsam eğer ona adayacağımı ve dua edeceğimi söylemiştim. Golden sonra da şapkayı alıp oturdum ve onun ruhu için dua ettim." ifadelerini kullandı.
BU SEZON 12 MAÇTA 16 GOL!
Bursaspor formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol ve 3 asist kaydetti. 1.027 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, ortalama 64 dakikada bir gol atarken gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Iheanacho, ligde forma giydiği 12 maçın tamamında gol atmayı başardı.