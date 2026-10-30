Fenerbahçe Medicana'nın yıldızına İtalya'dan talip!

Fenerbahçe Medicana'nın 2004 doğumlu yıldızı Arina Fedorovtseva'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rus smaçör için İtalya'nın önde gelen kulüpleri harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLANO ÖN ANLAŞMAYA VARDI İDDİASI
İtalyan basınından ivolleymagazine'in haberine göre Milano ve Scandicci, Arina Fedorovtseva'yı kadrosuna katmak istiyor. Chicco Blengini yönetimindeki Milano'nun transfer yarışında öne geçtiği ve Rus yıldızla ön anlaşmaya vardığı iddia edildi.
YENİ TEMSİLCİLİK ANLAŞMASI
Arina Fedorovtseva'nın kariyerindeki olası değişim öncesinde profesyonel temsilcilik alanında da yeni bir gelişme yaşandı. Rus smaçör, Top Volley ile Sideline'ın birleşmesiyle kurulan Top Volley World'ün ilk önemli temsilcisi oldu.
Yeni şirketin Rusya pazarında Arina'nın annesi Ekaterina Fedorovtseva ile özel bir ortaklık anlaşması yapması dikkat çekti. Ekaterina Fedorovtseva'nın, kızının kariyer yönetiminde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
PAOLA EGONU İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Arina Fedorovtseva'nın Milano'ya transfer olması halinde İtalyan voleybolunun yıldızlarından Paola Egonu ile aynı takımda forma giyme ihtimali bulunuyor.
Chicco Blengini yönetimindeki Milano'nun, Fedorovtseva ve Egonu ile güçlü bir hücum hattı oluşturabileceği konuşuluyor. Rus smaçörün İtalya'ya transfer olma ihtimalinin giderek arttığı öne sürülüyor.
İtalyan basınından ivolleymagazine'in haberine göre Milano ve Scandicci, Arina Fedorovtseva'yı kadrosuna katmak istiyor. Chicco Blengini yönetimindeki Milano'nun transfer yarışında öne geçtiği ve Rus yıldızla ön anlaşmaya vardığı iddia edildi.
YENİ TEMSİLCİLİK ANLAŞMASI
Arina Fedorovtseva'nın kariyerindeki olası değişim öncesinde profesyonel temsilcilik alanında da yeni bir gelişme yaşandı. Rus smaçör, Top Volley ile Sideline'ın birleşmesiyle kurulan Top Volley World'ün ilk önemli temsilcisi oldu.
Yeni şirketin Rusya pazarında Arina'nın annesi Ekaterina Fedorovtseva ile özel bir ortaklık anlaşması yapması dikkat çekti. Ekaterina Fedorovtseva'nın, kızının kariyer yönetiminde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
PAOLA EGONU İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Arina Fedorovtseva'nın Milano'ya transfer olması halinde İtalyan voleybolunun yıldızlarından Paola Egonu ile aynı takımda forma giyme ihtimali bulunuyor.
Chicco Blengini yönetimindeki Milano'nun, Fedorovtseva ve Egonu ile güçlü bir hücum hattı oluşturabileceği konuşuluyor. Rus smaçörün İtalya'ya transfer olma ihtimalinin giderek arttığı öne sürülüyor.