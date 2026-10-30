Galatasaray'da Stuttgart planı: 3 isim dinlenecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Yoğun fikstürü ve 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçını da göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı teknik adamın kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABDÜLKERİM YERİNE SINGO
Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Singo'nun stoperde görev alacağı belirtildi. Savunmada Singo'nun sağ, Sanchez'in ise sol stoper olarak sahaya çıkacağı bildirildi.
3 İSMİ DİNLENDİRECEK
Buruk'un Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi isimleri dinlendirmeyi düşündüğü de ifade edildi. Bu futbolcuların yerine Sara, Leao ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de görev alacağı öğrenildi. Böylece Konyaspor karşısında rotasyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, farklı bir kadro ile sahada olacak.
OSIMHEN YERİNİ ALACAK
Kafileyle birlikte dün Konya'ya gitmeyen Victor Osimhen'in ise bugün sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre Stuttgart karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncuları erken kenara alabileceği dile getirildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Yoğun fikstürü ve 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçını da göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı teknik adamın kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABDÜLKERİM YERİNE SINGO
Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Singo'nun stoperde görev alacağı belirtildi. Savunmada Singo'nun sağ, Sanchez'in ise sol stoper olarak sahaya çıkacağı bildirildi.
3 İSMİ DİNLENDİRECEK
Buruk'un Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi isimleri dinlendirmeyi düşündüğü de ifade edildi. Bu futbolcuların yerine Sara, Leao ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de görev alacağı öğrenildi. Böylece Konyaspor karşısında rotasyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, farklı bir kadro ile sahada olacak.
OSIMHEN YERİNİ ALACAK
Kafileyle birlikte dün Konya'ya gitmeyen Victor Osimhen'in ise bugün sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre Stuttgart karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncuları erken kenara alabileceği dile getirildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.