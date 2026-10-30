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Galatasaray'da Stuttgart planı: 3 isim dinlenecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçını düşünerek bugün Konyaspor'a karşı farklı bir 11 tercih edecek. Okan Buruk üç ismi dinlendirme kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 10:04
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Stuttgart planı: 3 isim dinlenecek
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Yoğun fikstürü ve 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçını da göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı teknik adamın kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABDÜLKERİM YERİNE SINGO

Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Singo'nun stoperde görev alacağı belirtildi. Savunmada Singo'nun sağ, Sanchez'in ise sol stoper olarak sahaya çıkacağı bildirildi.

3 İSMİ DİNLENDİRECEK

Buruk'un Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi isimleri dinlendirmeyi düşündüğü de ifade edildi. Bu futbolcuların yerine Sara, Leao ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de görev alacağı öğrenildi. Böylece Konyaspor karşısında rotasyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, farklı bir kadro ile sahada olacak.

OSIMHEN YERİNİ ALACAK

Kafileyle birlikte dün Konya'ya gitmeyen Victor Osimhen'in ise bugün sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre Stuttgart karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncuları erken kenara alabileceği dile getirildi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.





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