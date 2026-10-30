Dirk Kuy'tan net emir: 'Savaşacağız!'

Fenerbahçe, ligde cumartesi akşamı Göztepe'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal'ın istifasıyla boşalan teknik direktör koltuğu henüz doldurulmadı. Yönetim bu geçiş döneminde görevi Dirk Kuyt'a verdi. Kartal'ın yardımcılığını yapan Hollandalı teknik adam perşembe günü idmanda oyuncularına hitaben kısa bir konuşma yaptı.
Kuyt, "Bu yönetim, bu camia sizlerden şampiyonluk bekliyor. Hepiniz profesyonel ve kaliteli oyuncularsınız. Göztepe maçında bunu gösterin, savaşın ve galibiyeti sökerek alın" diye uyardı.
İLK 11 DE HAZIR
Kuyt, Göztepe maçının kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Ake'nin sakatlığı, Archie Brown'un cezalı olması nedeniyle takımda rotasyon kaçınılmaz olacak.
Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, sol bekte Levent forma giyecek. Stoperde Skriniar'ın partnerinin Oppong olması bekleniyor. Defansın önünde Kante, Guendouzi, kanatlarda Greenwood ve Oğuz, 10 numaralı bölgede ise İrfan Can yer alacak.
Kuyt derbide 11'de olan Lukaku'yu yedeğe çekip, formayı Muriç'e verecek.
Kuyt, "Bu yönetim, bu camia sizlerden şampiyonluk bekliyor. Hepiniz profesyonel ve kaliteli oyuncularsınız. Göztepe maçında bunu gösterin, savaşın ve galibiyeti sökerek alın" diye uyardı.
İLK 11 DE HAZIR
Kuyt, Göztepe maçının kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Ake'nin sakatlığı, Archie Brown'un cezalı olması nedeniyle takımda rotasyon kaçınılmaz olacak.
Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, sol bekte Levent forma giyecek. Stoperde Skriniar'ın partnerinin Oppong olması bekleniyor. Defansın önünde Kante, Guendouzi, kanatlarda Greenwood ve Oğuz, 10 numaralı bölgede ise İrfan Can yer alacak.
Kuyt derbide 11'de olan Lukaku'yu yedeğe çekip, formayı Muriç'e verecek.