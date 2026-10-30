Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

.Kimi Antonelli, Meksika'daki yarışoı ilk 9 içinde bitirirse F1 tarihinin en genç şampiyonu olacak

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 14:10 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları, 31 Ekim Cumartesi'yi 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00.00'da başlayacak.

Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde yer alıyor.

20 yaşındaki Antonelli, yarışı ilk 9 içinde bitirirse Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

- Takımlar

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.