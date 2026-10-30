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Voleybolda haftanın maç programı belli oldu!

SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta heyecanı yaşanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 14:53
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Voleybolda haftanın maç programı belli oldu!
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

31 Ekim Cumartesi:

13.00 Halkbank-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)

16.00 Spor Toto-Sungurlu Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Altekma (Kamil Ocak)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)

19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

1 Kasım Pazar:

15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-VakıfBank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Zerenspor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (TVF Cengiz Göllü)

16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)

16.00 Türk Hava Yolları-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Göztepe Yuppo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

19.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)



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