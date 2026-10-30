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UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi, Nyon'da toplandı

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi toplantısında, 2027 finallerinin hazırlıkları ve EURO 2028'in güvenlik operasyonları ele alındı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi, Nyon'da toplandı
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UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'nin olağan toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya UEFA Futbol Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Petr Fousek, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural, komite üyeleri, Ulusal Futbol Bilgi Noktaları (NFIP) Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Hedman, UEFA Futbol Operasyonları Direktörü Keith Dalton ve UEFA'nın ilgili birimlerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, UEFA futbol operasyonları emniyet ve güvenlik açısından değerlendirilirken, piroteknik maddelere ilişkin çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar, emniyet ve güvenlik düzenlemelerinin güncellenme süreci ile stadyum altyapı gözlem programı ele alındı. Komite üyeleri, gündem başlıkları çerçevesinde UEFA'nın güvenlik stratejilerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Tümü
2026 yılında oynanan UEFA finallerine ilişkin taraftar memnuniyet anketlerinin sonuçlarının da sunulduğu toplantıda, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerinin hazırlıkları emniyet ve güvenlik yönünden değerlendirildi.

UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapan bazı ülkelerde stadyumlara ayakta seyirci kabul edilmesine ilişkin çalışma grubu tarafından hazırlanan inceleme raporu ile deplasman seyircilerine yönelik yasaklar da toplantının gündeminde yer aldı. Ayrıca, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2028) emniyet ve güvenlik operasyonlarına ilişkin hazırlıklar hakkında komite üyelerine bilgi verildi.

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