Bir NBA yöneticisi, Knicks'in Karl-Anthony Towns'a maksimum tutarın yalnızca yüzde 50-60'ını vermesi gerektiğini savunurken bir diğeri, dört yıllık 200 milyon dolarlık teklifin yetersiz olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SNY'dan Ian Begley'ye konuşan iki farklı NBA yöneticisi, Towns'a verilmesi gereken sözleşme konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya koydu.
Begley, ilk yöneticinin Knicks'in maaş bütçesini koruması gerektiğini düşündüğünü aktardı:
Towns zaten maksimum tutarı istemiyor, bunu açıkladı. Ama bu yönetici, maksimumun yüzde 50-60'ını vermeniz gerektiğini söylüyordu.
Çünkü ikinci maaş eşiğinin getirdiği bu koşullarda daha fazlasını verirseniz kendi hareket alanınızı ciddi şekilde kısıtlarsınız."
Towns, geçtiğimiz sezon Knicks'in şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
Ancak tarafların yeni sözleşmede anlaşamaması halinde yıldız uzunun geleceği farklı bir yöne gidebilir.
Begley'ye konuşan diğer yönetici ise Knicks'in teklifinin, Jalen Duren'in Detroit Pistons ile imzaladığı dört yıllık, 200 milyon dolarlık anlaşmanın üzerine çıkması gerektiğini savundu:
"Başka bir yöneticiyle konuşuyordum. 'Bakın, dört yıl için yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifleri, Jalen Duren'in aldığı para' dedi.
Towns'tan Jalen Duren ile aynı parayı almasını isteyemeyeceğinizi belirtti. Bunun mantıklı olmadığını söyledi. Konunun iki farklı tarafı var."
Towns'ın kariyerindeki başarıları, hücum becerileri ve şampiyonluk tecrübesi, daha yüksek bir sözleşme beklentisini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Buna karşılık Knicks'in maaş bütçesi ve Jalen Brunson'ın gelecek sezon sözleşme uzatmaya hak kazanacak olması, yönetimin kararını zorlaştırıyor.
New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre Towns, yaz döneminde sunulan dört yıllık, yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifi reddetti.
Bondy, teklifin oyuncunun alabileceği maksimum tutarın yaklaşık 77 milyon dolar altında olduğunu ve mevcut 57 milyon dolarlık yıllık maaşına göre de indirim anlamına geldiğini belirtti.
Towns, geçtiğimiz sezon 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakaladı.
Yıldız uzun, üçlüklerini yüzde 36,8, iki sayılık atışlarını ise yüzde 55,7 ile sayıya çevirdi.
Knicks'in Towns'ı takas etmesi veya ayrılmasına izin vermesi halinde, hücumdaki katkısının yerini doldurması kolay görünmüyor.
New York yönetimi, Towns ve Josh Hart ile uzatma görüşmelerini sezonun ilerleyen dönemine bırakmıştı.
Begley, ilk yöneticinin Knicks'in maaş bütçesini koruması gerektiğini düşündüğünü aktardı:
Towns zaten maksimum tutarı istemiyor, bunu açıkladı. Ama bu yönetici, maksimumun yüzde 50-60'ını vermeniz gerektiğini söylüyordu.
Çünkü ikinci maaş eşiğinin getirdiği bu koşullarda daha fazlasını verirseniz kendi hareket alanınızı ciddi şekilde kısıtlarsınız."
Towns, geçtiğimiz sezon Knicks'in şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
Ancak tarafların yeni sözleşmede anlaşamaması halinde yıldız uzunun geleceği farklı bir yöne gidebilir.
Begley'ye konuşan diğer yönetici ise Knicks'in teklifinin, Jalen Duren'in Detroit Pistons ile imzaladığı dört yıllık, 200 milyon dolarlık anlaşmanın üzerine çıkması gerektiğini savundu:
"Başka bir yöneticiyle konuşuyordum. 'Bakın, dört yıl için yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifleri, Jalen Duren'in aldığı para' dedi.
Towns'tan Jalen Duren ile aynı parayı almasını isteyemeyeceğinizi belirtti. Bunun mantıklı olmadığını söyledi. Konunun iki farklı tarafı var."
Towns'ın kariyerindeki başarıları, hücum becerileri ve şampiyonluk tecrübesi, daha yüksek bir sözleşme beklentisini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Buna karşılık Knicks'in maaş bütçesi ve Jalen Brunson'ın gelecek sezon sözleşme uzatmaya hak kazanacak olması, yönetimin kararını zorlaştırıyor.
New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre Towns, yaz döneminde sunulan dört yıllık, yaklaşık 200 milyon dolarlık teklifi reddetti.
Bondy, teklifin oyuncunun alabileceği maksimum tutarın yaklaşık 77 milyon dolar altında olduğunu ve mevcut 57 milyon dolarlık yıllık maaşına göre de indirim anlamına geldiğini belirtti.
Towns, geçtiğimiz sezon 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakaladı.
Yıldız uzun, üçlüklerini yüzde 36,8, iki sayılık atışlarını ise yüzde 55,7 ile sayıya çevirdi.
Knicks'in Towns'ı takas etmesi veya ayrılmasına izin vermesi halinde, hücumdaki katkısının yerini doldurması kolay görünmüyor.
New York yönetimi, Towns ve Josh Hart ile uzatma görüşmelerini sezonun ilerleyen dönemine bırakmıştı.