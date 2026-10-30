Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki bonuslar devreye girdi!

Fenerbahçe'de performansı tartışma yaratan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir detay daha ortaya çıktı. 2025 yaz transfer döneminde Sarı Lacivertli takımın kadrosuna katılan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 2 madde aktif hale geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 16:10
Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki bonuslar devreye girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki performansı tartışma konusu olurken 2025 yaz transfer döneminde Benfica'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan milli yıldızın sözleşmesindeki iki bonus maddesinin aktif hale geldiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BONUS MADDELERİ DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan transferinde yer alan 2 bonus maddesinin şartları sağlandı ve devreye girdi. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ödeme yapacak.

Milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve 30 gol katkısına ulaşması nedeniyle 500'er bin euroluk iki bonus gerçekleşti. Fenerbahçe, Benfica'ya toplam 1 milyon Euro daha ödeyecek.

Böylece 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem'in toplam maliyeti, gerçekleşen bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroya yükseldi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında kenara gelirken taraftara verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Oyundan alındığı sırada tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, tepkiye alkışlarla karşılık verirken taraftara 'Bravo size' ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Eylül 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 karşılaşmada 16 gol ve 15 asist kaydederek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı. Daha önce Galatasaray forması da giyen milli futbolcu, 2024 yazında 13,1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. 



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.