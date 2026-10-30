Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki bonuslar devreye girdi!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki performansı tartışma konusu olurken 2025 yaz transfer döneminde Benfica'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan milli yıldızın sözleşmesindeki iki bonus maddesinin aktif hale geldiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BONUS MADDELERİ DEVREDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan transferinde yer alan 2 bonus maddesinin şartları sağlandı ve devreye girdi. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ödeme yapacak.
Milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve 30 gol katkısına ulaşması nedeniyle 500'er bin euroluk iki bonus gerçekleşti. Fenerbahçe, Benfica'ya toplam 1 milyon Euro daha ödeyecek.
Böylece 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem'in toplam maliyeti, gerçekleşen bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroya yükseldi.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında kenara gelirken taraftara verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Oyundan alındığı sırada tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, tepkiye alkışlarla karşılık verirken taraftara 'Bravo size' ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Eylül 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 karşılaşmada 16 gol ve 15 asist kaydederek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı. Daha önce Galatasaray forması da giyen milli futbolcu, 2024 yazında 13,1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan transferinde yer alan 2 bonus maddesinin şartları sağlandı ve devreye girdi. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ödeme yapacak.
Milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve 30 gol katkısına ulaşması nedeniyle 500'er bin euroluk iki bonus gerçekleşti. Fenerbahçe, Benfica'ya toplam 1 milyon Euro daha ödeyecek.
Böylece 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem'in toplam maliyeti, gerçekleşen bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroya yükseldi.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında kenara gelirken taraftara verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Oyundan alındığı sırada tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, tepkiye alkışlarla karşılık verirken taraftara 'Bravo size' ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Eylül 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 karşılaşmada 16 gol ve 15 asist kaydederek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı. Daha önce Galatasaray forması da giyen milli futbolcu, 2024 yazında 13,1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.