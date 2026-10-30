Milan'da Christian Pulisic ile imzalar atıldı

iMlan, Christian Pulisic'i takımda tuttu. İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pulisic ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan, 2023 yılından bu yana takımda oynayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Pulisic, yeni sözleşmesiyle birlikte Milan'dan senelik 6.5 milyon euro alacak.
Christian Pulisic, 2023 yılından bu yana oynadığı Milan'da 142 maça çıktı ve 44 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.
Pulisic, yeni sözleşmesiyle birlikte Milan'dan senelik 6.5 milyon euro alacak.
Christian Pulisic, 2023 yılından bu yana oynadığı Milan'da 142 maça çıktı ve 44 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.