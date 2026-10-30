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MotoGP'de sıradaki durak Malezya

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım Pazar günü Sepang Pisti'nde koşulacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MotoGP'de sıradaki durak Malezya
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MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 365

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315

4. Pedro Acosta (İspanya): 263

5. Ai Ogura (Japonya): 259



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