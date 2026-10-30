MotoGP'de sıradaki durak Malezya

MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 365
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315
4. Pedro Acosta (İspanya): 263
5. Ai Ogura (Japonya): 259
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 365
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315
4. Pedro Acosta (İspanya): 263
5. Ai Ogura (Japonya): 259