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At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapılacak

46. Cumhuriyet Koşusu ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, yarın Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda toplam 24 milyon lira birincilik ikramiyesiyle düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapılacak
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At yarışlarında 46. Cumhuriyet Koşusu ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, yarın Ankara'da düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre sezonun son Grup 1 yarışları, yarın Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak.

İlk kez 1939'da koşulan Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları ile 2400 metre mesafede çim pistte gerçekleştirilecek. Birinciye 10 milyon lira ikramiye verilecek yarış, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapılacak. Birincilik ikramiyesinin 14 milyon lira olduğu koşunun startı, saat 16.30'da verilecek.



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