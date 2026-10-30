Draymond Green, Jalen Williams ve Cason Wallace'ın sakatlıklarının Oklahoma City Thunder'ın şampiyonluk şansına önemli darbe vurduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "The Draymond Green Show" podcastinde konuşan Green, Thunder'ın normal sezonda güçlü kalabileceğini ancak play-off'ta eksiklerin daha belirgin hale geleceğini savundu:
"Bir gecede iki ilk beş oyuncusunu kaybetmeleri gerçekten inanılmaz.
Jalen Williams'ın sol ayak bileğinde çıkık ve fibula kemiğinde kırık tespit edilirken Cason Wallace'ın sol omzundaki labrum dokusunun yırtıldığı açıklanmıştı.
Ameliyat olması gereken iki oyuncunun da aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezonun büyük bölümünü, hatta tamamını kaçırma ihtimalleri bulunuyor.
Williams'ın yokluğu, Shai Gilgeous-Alexander'ın yanındaki önemli bir skor ve oyun kurma seçeneğini ortadan kaldırıyor.
25 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce bu sezon çıktığı üç maçta 13,7 sayı, 4,7 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.
Williams, geçtiğimiz sezon da arka adale sorunları nedeniyle uzun süre forma giyememişti.
Wallace'ın sakatlığı ise Thunder'ın dış savunmadaki seçeneklerini azaltıyor.
Genç guard, ilk üç maçında 16,3 dakikada 6,3 sayı, 2,3 ribaund, 1,3 asist ve 2,3 top çalma ortalamaları kaydetti.
Wallace, kısa süre önce Oklahoma City ile beş yıllığına 139 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaşmıştı.
ESPN'den Shams Charania da iki sakatlığı Thunder'ın şampiyonluk hedefi açısından ağır darbeler olarak değerlendirmişti.
İki oyuncunun da uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi beklenirken play-off'a yetişip yetişemeyecekleri henüz bilinmiyor.
Green, Williams'ın geçtiğimiz sezonki yokluğunda da rekabetçi kalabilen Thunder'ın normal sezonda maç kazanmaya devam edebileceğini belirtti.
Sezona üst üste dört galibiyetle başlayan Oklahoma City, 28 Ekim'de Dallas Mavericks'e 120-96 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Gilgeous-Alexander, ilk beş maçta 26 sayı ortalaması yakalarken Ajay Mitchell da 18,6 sayı ve 3,6 asistle katkı verdi.
Dört galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Thunder, 31 Ekim Cumartesi günü Houston Rockets ile karşılaşacak.
"Bir gecede iki ilk beş oyuncusunu kaybetmeleri gerçekten inanılmaz.
Jalen Williams'ın sol ayak bileğinde çıkık ve fibula kemiğinde kırık tespit edilirken Cason Wallace'ın sol omzundaki labrum dokusunun yırtıldığı açıklanmıştı.
Ameliyat olması gereken iki oyuncunun da aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezonun büyük bölümünü, hatta tamamını kaçırma ihtimalleri bulunuyor.
Williams'ın yokluğu, Shai Gilgeous-Alexander'ın yanındaki önemli bir skor ve oyun kurma seçeneğini ortadan kaldırıyor.
25 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce bu sezon çıktığı üç maçta 13,7 sayı, 4,7 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.
Williams, geçtiğimiz sezon da arka adale sorunları nedeniyle uzun süre forma giyememişti.
Wallace'ın sakatlığı ise Thunder'ın dış savunmadaki seçeneklerini azaltıyor.
Genç guard, ilk üç maçında 16,3 dakikada 6,3 sayı, 2,3 ribaund, 1,3 asist ve 2,3 top çalma ortalamaları kaydetti.
Wallace, kısa süre önce Oklahoma City ile beş yıllığına 139 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaşmıştı.
ESPN'den Shams Charania da iki sakatlığı Thunder'ın şampiyonluk hedefi açısından ağır darbeler olarak değerlendirmişti.
İki oyuncunun da uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi beklenirken play-off'a yetişip yetişemeyecekleri henüz bilinmiyor.
Green, Williams'ın geçtiğimiz sezonki yokluğunda da rekabetçi kalabilen Thunder'ın normal sezonda maç kazanmaya devam edebileceğini belirtti.
Sezona üst üste dört galibiyetle başlayan Oklahoma City, 28 Ekim'de Dallas Mavericks'e 120-96 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Gilgeous-Alexander, ilk beş maçta 26 sayı ortalaması yakalarken Ajay Mitchell da 18,6 sayı ve 3,6 asistle katkı verdi.
Dört galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Thunder, 31 Ekim Cumartesi günü Houston Rockets ile karşılaşacak.