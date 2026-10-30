Kocaelispor, Süper Lig'de Rizespor'u konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.