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Kocaelispor, Süper Lig'de Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'de 15 puanla 7. sırada bulunan Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Süper Lig'de Rizespor'u konuk edecek
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



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