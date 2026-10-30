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Ziraat Bankkart'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası programı belli oldu!

Tarihinde ilk kez FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Ziraat Bankkart'ın grup maçlarının tarih ve saatleri açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası programı belli oldu!
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2026 FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Ziraat Bankkart'ın maç programı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü olan Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Zawiercie kentinde düzenlenecek organizasyona tarihinde ilk defa katılacak. A Grubu'ndaki başkent ekibi, 15 Aralık'ta Brezilya'dan Volei Renata, 16 Aralık'ta ev sahibi Aluron CMC Warta Zawiercie ve 17 Aralık'ta İran'dan Foolad Sirjan ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise kupayı son 4 yılda 3 kez kazanan Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Jakarta Bhayangkara Presisi (Endonezya), Al Ahly (Mısır) ve Sada Cruzeiro (Brezilya) mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, yarı finalde çapraz şekilde eşleşecek.

Ziraat Bankkart'ın grup karşılaşmaları ile yarı final ve final maçlarının TSİ programı şöyle:

15 Aralık:

18.00 Volei Renata-Ziraat Bankkart

16 Aralık:

21.30 Aluron CMC Warta Zawiercie-Ziraat Bankkart

17 Aralık:

18.00 Ziraat Bankkart-Foolad Sirjan

19 Aralık:

17.00 Yarı final 1. maç

20.30 Yarı final 2. maç

20 Aralık:

16.30 Üçüncülük maçı

20.00 Final



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