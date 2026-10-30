Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı!

Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde sahasında Gil Vicente'yi 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Dodi Lukebakio (2), Georgiy Sudakov ve Jhon Duran kaydetti. Duran'ın golünde asisti Rafa Silva yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak karşılaşmanın ardından gündeme gelen konu, Kolombiyalı futbolcunun golünden çok sahada bulunma nedeniydi. Duran'ın kırmızı kart cezasının kaldırılması, Portekiz futbolunda tartışma yarattı.
KIRMIZI KART CEZASI KALDIRILDI
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, soruşturma nedeniyle Duran'ın kırmızı kart cezası kaldırıldı ve futbolcu Gil Vicente karşılaşmasında forma giyebildi. Karara ilişkin açıklamanın yapılmasının 15 gün sürebileceği belirtildi.
GIL VICENTE'DEN KARARA TEPKİ
Karşılaşmanın ardından konuşan Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, Duran'ın kadroda yer almasına şaşırdığını belirterek kararı eleştirdi.
Pinto, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım. Espigares'in (Benfica maçında kırmızı kart gördü) Guimaraes maçında oynayabilmesini umuyorum çünkü cezası bitmiş bir oyuncuya da sahip olmak istiyorum. Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor."
MARCO SILVA'DAN YANIT
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva ise Luis Pinto'nun sözlerine yanıt verdi. Portekiz futbolunun durumuna ilişkin tartışmalara girmek istemediğini belirten Silva, Duran'ın kırmızı kart görmemesi gerektiğini savundu.
Silva, şu açıklamayı yaptı:
"Söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Portekiz futbolunun durumu hakkında konuştu. Tüm bu gürültü, Jhon'un kırmızı kart görmemesi gerektiği için çıktı. Luis'in söylediklerini anlıyorum, Jhon'un oyuna girmesinden dolayı memnun değil. Anlıyorum. O da bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Eğer Jhon olmasaydı, Pavlidis ilk 11'de başlayacaktı."
KIRMIZI KART CEZASI KALDIRILDI
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, soruşturma nedeniyle Duran'ın kırmızı kart cezası kaldırıldı ve futbolcu Gil Vicente karşılaşmasında forma giyebildi. Karara ilişkin açıklamanın yapılmasının 15 gün sürebileceği belirtildi.
GIL VICENTE'DEN KARARA TEPKİ
Karşılaşmanın ardından konuşan Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, Duran'ın kadroda yer almasına şaşırdığını belirterek kararı eleştirdi.
Pinto, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım. Espigares'in (Benfica maçında kırmızı kart gördü) Guimaraes maçında oynayabilmesini umuyorum çünkü cezası bitmiş bir oyuncuya da sahip olmak istiyorum. Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor."
MARCO SILVA'DAN YANIT
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva ise Luis Pinto'nun sözlerine yanıt verdi. Portekiz futbolunun durumuna ilişkin tartışmalara girmek istemediğini belirten Silva, Duran'ın kırmızı kart görmemesi gerektiğini savundu.
Silva, şu açıklamayı yaptı:
"Söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Portekiz futbolunun durumu hakkında konuştu. Tüm bu gürültü, Jhon'un kırmızı kart görmemesi gerektiği için çıktı. Luis'in söylediklerini anlıyorum, Jhon'un oyuna girmesinden dolayı memnun değil. Anlıyorum. O da bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Eğer Jhon olmasaydı, Pavlidis ilk 11'de başlayacaktı."