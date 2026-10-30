Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool'da Alexis Mac Allister gelişmesi yaşanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR
Liverpool'un önemli isimlerinden Mac Allister'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istediği iddia edildi. Arjantinli futbolcunun Real Madrid'e transfer olma isteğinin İngiliz ekibinde gündem yarattığı belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI NETLEŞECEK
İngiliz medyası, Mac Allister'ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin Fenerbahçe karşılaşmasının ardından netlik kazanacağını yazdı.
Liverpool, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sarı-lacivertli ekibe konuk olacak.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR
Liverpool'un önemli isimlerinden Mac Allister'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istediği iddia edildi. Arjantinli futbolcunun Real Madrid'e transfer olma isteğinin İngiliz ekibinde gündem yarattığı belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI NETLEŞECEK
İngiliz medyası, Mac Allister'ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin Fenerbahçe karşılaşmasının ardından netlik kazanacağını yazdı.
Liverpool, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sarı-lacivertli ekibe konuk olacak.