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Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz!

Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Liverpool'da Alexis Mac Allister'ın geleceği gündeme geldi. Arjantinli yıldızın Real Madrid'e gitmek istediği ve ara transfer dönemi için izin talep ettiği öne sürüldü.

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calendar 30 Ekim 2026 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 11:39
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz!
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Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool'da Alexis Mac Allister gelişmesi yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Liverpool'un önemli isimlerinden Mac Allister'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istediği iddia edildi. Arjantinli futbolcunun Real Madrid'e transfer olma isteğinin İngiliz ekibinde gündem yarattığı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI NETLEŞECEK

İngiliz medyası, Mac Allister'ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin Fenerbahçe karşılaşmasının ardından netlik kazanacağını yazdı.

Liverpool, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sarı-lacivertli ekibe konuk olacak.



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