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Galatasaray'da Lemina küllerinden doğdu

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine formayı alan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisindeki performansı ve 90. dakikadaki kritik müdahalesiyle ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lemina küllerinden doğdu
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Mario Lemina
Mario Lemina
Galatasaray
Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisinde 3 puanın dışındaki bir kazancı da Mario Lemina oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gabriel Sara'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada formayı devralan Gabonlu yıldız küllerinden doğdu.

Kasık sakatlığından sağlam bir dönüş yapan Lemina, Fenerbahçe maçında adeta iki kişilik oynarken, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamasında ısrarı olan başkan Dursun Özbek'i de haklı çıkardı ve mahcup etmedi.

33 yaşındaki dinamo, derbide rakibini ilk yarıda sahadan silerken 90'da ise yaptığı hamleyle galibiyetin mimarlarından oldu.

Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda topu çizgiden çıkaran sarı-kırmızılı oyuncu, gole izin vermedi. Deneyimli yıldız, hayati müdahalesiyle Galatasaraylı taraftarların takdirini kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk, artık Lemina'dan vazgeçmeyecek. Teknik heyetin jokeri olan deneyimli futbolcu, bugünkü Konya deplasmanında da ilk 11'deki yerini alacak.

DERBİDEKİ İSTATİSTİKLERİ

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kaldı. Gabonlu futbolcunun performansındaki öne çıkan istatistikler şöyle:

Pas isabeti: %93

Kilit pas: 1

Pas arası: 3

Şut engelleme: 1

Çizgiden çıkarma: 1

Top kazanma: 2

3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Lemina, sözleşmesindeki bonuslarla birlikte 500 bin euro daha elde ediyor.  



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