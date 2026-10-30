Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Morant, eski takımına karşı ilk maçında sakatlandı

Portland Trail Blazers yıldızı Ja Morant, Memphis Grizzlies'e karşı kariyerindeki ilk karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Morant, eski takımına karşı ilk maçında sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Portland Trail Blazers guardı Ja Morant, eski takımı Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı karşılaşmayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sol arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu, 23 dakikada 14 sayı kaydettikten sonra maçın kalanında oynayamayacağı açıklandı.

Grizzlies, mücadeleyi 124-103 kazanarak sezona beş galibiyetle başladı. Trail Blazers ise dördüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Memphis, büyük beklentilerle başlayan ancak son yıllarında sık sık sorunların yaşandığı yedi sezonluk birlikteliğin ardından Morant'ı yaz döneminde Portland'a takas etmişti.

Eski takımına karşı ilk kez oynayacak olmasını maç öncesinde fazla büyütmeyen Morant, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Çok fazla kin tutan biri değilim" demişti.

Buna karşın yıldız guard, Portland'ın maç öncesi ısınma müziği olarak "Cross Me" adlı şarkıyı seçti.

İki takım, bir sonraki kez şubat ayında Memphis'te oynanacak iki karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Morant, Trail Blazers formasıyla çıktığı ilk dört maçta 15,8 sayı ortalaması yakaladı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.