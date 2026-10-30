Portland Trail Blazers guardı Ja Morant, eski takımı Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı karşılaşmayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu, 23 dakikada 14 sayı kaydettikten sonra maçın kalanında oynayamayacağı açıklandı.
Grizzlies, mücadeleyi 124-103 kazanarak sezona beş galibiyetle başladı. Trail Blazers ise dördüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Memphis, büyük beklentilerle başlayan ancak son yıllarında sık sık sorunların yaşandığı yedi sezonluk birlikteliğin ardından Morant'ı yaz döneminde Portland'a takas etmişti.
Eski takımına karşı ilk kez oynayacak olmasını maç öncesinde fazla büyütmeyen Morant, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Çok fazla kin tutan biri değilim" demişti.
Buna karşın yıldız guard, Portland'ın maç öncesi ısınma müziği olarak "Cross Me" adlı şarkıyı seçti.
İki takım, bir sonraki kez şubat ayında Memphis'te oynanacak iki karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
Morant, Trail Blazers formasıyla çıktığı ilk dört maçta 15,8 sayı ortalaması yakaladı.
Grizzlies, mücadeleyi 124-103 kazanarak sezona beş galibiyetle başladı. Trail Blazers ise dördüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Memphis, büyük beklentilerle başlayan ancak son yıllarında sık sık sorunların yaşandığı yedi sezonluk birlikteliğin ardından Morant'ı yaz döneminde Portland'a takas etmişti.
Eski takımına karşı ilk kez oynayacak olmasını maç öncesinde fazla büyütmeyen Morant, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Çok fazla kin tutan biri değilim" demişti.
Buna karşın yıldız guard, Portland'ın maç öncesi ısınma müziği olarak "Cross Me" adlı şarkıyı seçti.
İki takım, bir sonraki kez şubat ayında Memphis'te oynanacak iki karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
Morant, Trail Blazers formasıyla çıktığı ilk dört maçta 15,8 sayı ortalaması yakaladı.