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Kyrie ve Mavericks'in planı aynı: Flagg ile birlikte büyümek

Kyrie Irving'in takasa açılması halinde güçlü bir piyasası olacağı belirtilirken Dallas Mavericks yönetimi ve yıldız oyuncu, birlikte devam etme isteğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie ve Mavericks'in planı aynı: Flagg ile birlikte büyümek
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ESPN'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kyrie Irving, Dallas Mavericks tarafından takasa açılması halinde birçok takımdan ciddi ilgi görebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ancak şu aşamada hem Irving hem de kulübün başkanı Masai Ujiri, Cooper Flagg'in yanında birlikte bir yapı kurmaya odaklanıyor.

Ujiri, Irving'in başantrenör Dusty May'in yeni sisteminde başarılı olabileceğine inandıklarını söyledi:

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"Irving'e gerçekten inanıyoruz. Takımımızda başarılı olabileceğine inanıyoruz.

Doğru oyuncular sahada olduğunda, Dusty ile yeni bir sistem ve oluşturmaya çalıştığımız yeni kültür içinde takım olarak gerçekten gelişebileceğimize inanıyorum."

Irving'in takas edilmesi, Dallas'ın azalan draft haklarını yeniden artırmasına yardımcı olabilir.

Mavericks, eski genel menajer Nico Harrison döneminde yapılan anlaşmalar nedeniyle önümüzdeki dört yıl boyunca kendi birinci tur draft hakkının kontrolünü elinde bulundurmuyor.

Irving'in gelecek sezon için 42,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu durum, yıldız oyuncuya geleceği üzerinde önemli bir söz hakkı sağlıyor.

Opsiyon, Ujiri'nin olası takas görüşmelerini gelecek yaza bırakmasına da imkân verebilir. O dönemde imzala ve takas veya sözleşme uzatmasının ardından takas seçenekleri gündeme gelebilir.

Irving ise Luka Doncic'in takas edilmesine ve Dallas'ın üst üste iki sezon play-off dışında kalmasına rağmen ayrılmak istediğine ilişkin bir mesaj vermedi.

Tecrübeli guard, şehirle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

"Burası beni çok iyi karşıladığı için burayı seviyorum. Sadece kulüpten söz etmiyorum, taraftarlar da aynı şekilde.

Şehrin her yerinde çok fazla destek görüyorum."

Mart 2025'te sol diz ön çapraz bağını yırtan Irving, geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırmıştı.

Yıldız oyuncu, dönüşünün ardından tedbir amacıyla süre kısıtlaması altında oynamayı sürdürüyor.

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