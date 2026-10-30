Fenerbahçe'de Greenwood'dan Kuyt'a özel istek!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, takımın hücum hattında değişikliğe hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcının, Mason Greenwood'u yeniden 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal döneminde bir kez forvet arkasında görev yapan İngiliz futbolcu, daha sonra yeniden sağ kanada çekilmişti. Greenwood'un 10 numarada daha etkili olabileceğini Kuyt'a ilettiği belirtilirken, Hollandalı teknik adamın yıldız oyuncudan savunmaya daha az katkı vermesini isteyeceği aktarıldı.
Kuyt, Greenwood'un hücum yeteneklerini daha özgür kullanmasını sağlayarak Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
2006-2012 yılları arasında Liverpool forması giyen ve İngiliz ekibiyle Lig Kupası kazanan Dirk Kuyt, yıllar sonra eski takımına rakip olmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi sınavını Liverpool'a karşı verecek olan Hollandalı teknik adamın göreve getirilmesi İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.
The Sun, gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"46 yaşındaki Liverpool'un kült kahramanı, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından birkaç gün önce alınan şok kararın ardından Fenerbahçe'nin başında eski kulübüne karşı mücadele verecek. Hollandalı oyuncu, Anfield'da 285 maça çıkarak taraftarlar arasında bir efsane haline gelmişti. Şimdi Liverpool'a karşı duygusal bir karşılaşma oynayacak."
BBC ise haberi, "Kuyt, Liverpool maçı öncesinde Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak atandı" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Kuyt, Greenwood'un hücum yeteneklerini daha özgür kullanmasını sağlayarak Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
2006-2012 yılları arasında Liverpool forması giyen ve İngiliz ekibiyle Lig Kupası kazanan Dirk Kuyt, yıllar sonra eski takımına rakip olmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi sınavını Liverpool'a karşı verecek olan Hollandalı teknik adamın göreve getirilmesi İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.
The Sun, gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"46 yaşındaki Liverpool'un kült kahramanı, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından birkaç gün önce alınan şok kararın ardından Fenerbahçe'nin başında eski kulübüne karşı mücadele verecek. Hollandalı oyuncu, Anfield'da 285 maça çıkarak taraftarlar arasında bir efsane haline gelmişti. Şimdi Liverpool'a karşı duygusal bir karşılaşma oynayacak."
BBC ise haberi, "Kuyt, Liverpool maçı öncesinde Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak atandı" başlığıyla okuyucularına aktardı.