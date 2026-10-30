Arda Turan'dan Brezilya sevinci! İki yıldızına milli davet

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te forma giyen Alisson ve Marlon Gomes, kariyerlerinde önemli bir başarıya imza attı. İki Brezilyalı futbolcu, Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kasım ayında oynanacak hazırlık karşılaşmaları için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıklarken Shakhtar Donetsk'in iki oyuncusuna da yer verdi.
Alisson ve Marlon Gomes'in yanı sıra Cruzeiro'dan Jonathan Jesus, Corinthians'tan André ve Manchester City'den Allan da ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan isimler oldu.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk, karşılaşmaları için uzun ve zorlu yolculuklar yapmak zorunda kalıyor. Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle takım, uluslararası maçlar öncesinde önce kara yoluyla komşu ülkelere ulaşıyor, ardından uçak yolculuğuna çıkıyor.
Seyahat programlarının sık sık değiştiği ve farklı şehirlerde antrenman yapmak zorunda kalınan bu koşullara rağmen mücadelesini sürdüren Shakhtar Donetsk'te Alisson ve Marlon Gomes, milli takım davetiyle önemli bir fırsat yakaladı.
ARDA TURAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
İki futbolcusunun Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesi, teknik direktör Arda Turan'ı da oldukça sevindirdi.
Carlo Ancelotti'nin kadroya ilişkin açıklamalarını Shakhtar Donetsk kampında canlı takip eden Arda Turan, Alisson ve Marlon Gomes'in isimlerini görünce büyük sevinç yaşadı.
Shakhtar Donetsk, genç teknik adamın o anlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Arda Turan gibi sizin için sevinecek birini bulun ve asla bırakmayın" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma kalp emojisi de eklendi.
İşte Shakhtar Donetsk'in paylaşımı:
Alisson ve Marlon Gomes'in yanı sıra Cruzeiro'dan Jonathan Jesus, Corinthians'tan André ve Manchester City'den Allan da ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan isimler oldu.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk, karşılaşmaları için uzun ve zorlu yolculuklar yapmak zorunda kalıyor. Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle takım, uluslararası maçlar öncesinde önce kara yoluyla komşu ülkelere ulaşıyor, ardından uçak yolculuğuna çıkıyor.
Seyahat programlarının sık sık değiştiği ve farklı şehirlerde antrenman yapmak zorunda kalınan bu koşullara rağmen mücadelesini sürdüren Shakhtar Donetsk'te Alisson ve Marlon Gomes, milli takım davetiyle önemli bir fırsat yakaladı.
ARDA TURAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
İki futbolcusunun Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesi, teknik direktör Arda Turan'ı da oldukça sevindirdi.
Carlo Ancelotti'nin kadroya ilişkin açıklamalarını Shakhtar Donetsk kampında canlı takip eden Arda Turan, Alisson ve Marlon Gomes'in isimlerini görünce büyük sevinç yaşadı.
Shakhtar Donetsk, genç teknik adamın o anlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Arda Turan gibi sizin için sevinecek birini bulun ve asla bırakmayın" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma kalp emojisi de eklendi.
İşte Shakhtar Donetsk'in paylaşımı:
🥳 Shakhtar Donetsk'ten Marlon ve Alisson'un Brezilya Milli Takımı'na çağrılmasına Arda Turan'ın tepkisi 👇 https://t.co/6cyC88tTs1
— Sporx (@sporx) October 30, 2026