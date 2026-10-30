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Arda Turan'dan Brezilya sevinci! İki yıldızına milli davet

Shakhtar Donetsk'te Arda Turan yönetiminde forma giyen Alisson ve Marlon Gomes, Brezilya Milli Takımı'na ilk kez davet edildi. Carlo Ancelotti'nin açıkladığı kadroda iki oyuncusunu birden gören Arda Turan'ın sevinci ise sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 13:53
Haber: Sporx.com
Arda Turan'dan Brezilya sevinci! İki yıldızına milli davet
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te forma giyen Alisson ve Marlon Gomes, kariyerlerinde önemli bir başarıya imza attı. İki Brezilyalı futbolcu, Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kasım ayında oynanacak hazırlık karşılaşmaları için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıklarken Shakhtar Donetsk'in iki oyuncusuna da yer verdi.

Alisson ve Marlon Gomes'in yanı sıra Cruzeiro'dan Jonathan Jesus, Corinthians'tan André ve Manchester City'den Allan da ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan isimler oldu.

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ZORLU KOŞULLARDA GELEN BÜYÜK BAŞARI

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk, karşılaşmaları için uzun ve zorlu yolculuklar yapmak zorunda kalıyor. Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle takım, uluslararası maçlar öncesinde önce kara yoluyla komşu ülkelere ulaşıyor, ardından uçak yolculuğuna çıkıyor.

Seyahat programlarının sık sık değiştiği ve farklı şehirlerde antrenman yapmak zorunda kalınan bu koşullara rağmen mücadelesini sürdüren Shakhtar Donetsk'te Alisson ve Marlon Gomes, milli takım davetiyle önemli bir fırsat yakaladı.

ARDA TURAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

İki futbolcusunun Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesi, teknik direktör Arda Turan'ı da oldukça sevindirdi.

Carlo Ancelotti'nin kadroya ilişkin açıklamalarını Shakhtar Donetsk kampında canlı takip eden Arda Turan, Alisson ve Marlon Gomes'in isimlerini görünce büyük sevinç yaşadı.

Shakhtar Donetsk, genç teknik adamın o anlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Arda Turan gibi sizin için sevinecek birini bulun ve asla bırakmayın" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma kalp emojisi de eklendi.

İşte Shakhtar Donetsk'in paylaşımı: 

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