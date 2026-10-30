Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Samandıra'da kritik zirve! Yönetimden Kuyt'a tam destek!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından gözler Göztepe maçına çevrildi. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Dirk Kuyt'a destek vermek ve takıma moral aşılamak için Samandıra'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 13:22
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Samandıra'da kritik zirve! Yönetimden Kuyt'a tam destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hareketli saatler yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt'a destek olmak için yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÖNETİMDEN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA

Yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in, Dirk Kuyt'a moral vermek ve futbolcularla bir araya gelmek için Samandıra'yı ziyaret ettiği belirtildi. İkilinin, takıma yönelik motivasyon konuşmaları yaptığı aktarıldı.

"BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN"

Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in futbolculara, "Sizin tek göreviniz saha içinde mücadelenizi verip seri galibiyetler almak. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz" sözleriyle seslendiği kaydedildi.

Öte yandan Skriniar, Mert Hakan ve İrfan Can gibi isimlerin de Dirk Kuyt'a destek olmaya çalıştığı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET İHTİMALİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret edebileceği öğrenildi.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.