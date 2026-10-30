Samandıra'da kritik zirve! Yönetimden Kuyt'a tam destek!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hareketli saatler yaşandı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt'a destek olmak için yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÖNETİMDEN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA
Yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in, Dirk Kuyt'a moral vermek ve futbolcularla bir araya gelmek için Samandıra'yı ziyaret ettiği belirtildi. İkilinin, takıma yönelik motivasyon konuşmaları yaptığı aktarıldı.
"BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN"
Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in futbolculara, "Sizin tek göreviniz saha içinde mücadelenizi verip seri galibiyetler almak. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz" sözleriyle seslendiği kaydedildi.
Öte yandan Skriniar, Mert Hakan ve İrfan Can gibi isimlerin de Dirk Kuyt'a destek olmaya çalıştığı ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET İHTİMALİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret edebileceği öğrenildi.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt'a destek olmak için yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÖNETİMDEN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA
Yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in, Dirk Kuyt'a moral vermek ve futbolcularla bir araya gelmek için Samandıra'yı ziyaret ettiği belirtildi. İkilinin, takıma yönelik motivasyon konuşmaları yaptığı aktarıldı.
"BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN"
Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in futbolculara, "Sizin tek göreviniz saha içinde mücadelenizi verip seri galibiyetler almak. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz" sözleriyle seslendiği kaydedildi.
Öte yandan Skriniar, Mert Hakan ve İrfan Can gibi isimlerin de Dirk Kuyt'a destek olmaya çalıştığı ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET İHTİMALİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret edebileceği öğrenildi.