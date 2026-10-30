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El Bilal Toure İtalya'da kayıplarda!

Beşiktaş'tan ayrılarak Parma'ya transfer olan El Bilal Toure, İtalya'da çıktığı 11 resmi maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 13:46
Fotoğraf: Imago
El Bilal Toure İtalya'da kayıplarda!
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Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Parma'nın yolunu tutan El Bilal Toure, yeni takımında beklentilerin uzağında kaldı. Malili futbolcu, İtalya macerasında henüz golle tanışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 11 MAÇTA GOL ATAMADI

Parma formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, toplam 801 dakika sahada kaldı. Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen Toure, bu süreçte gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 GOL ATMIŞTI

Malili oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde toplam 7 gol kaydetmişti. Ancak Parma'daki performansı, siyah-beyazlı takımdaki döneminin gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz sezon sosyal medya üzerinden bir Beşiktaş taraftarına verdiği yanıtla gündeme gelen Toure, ayrılık mesajında da siyah-beyazlı takımda yaşadığı zorluklara dikkat çekmişti.



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