El Bilal Toure İtalya'da kayıplarda!

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Parma'nın yolunu tutan El Bilal Toure, yeni takımında beklentilerin uzağında kaldı. Malili futbolcu, İtalya macerasında henüz golle tanışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 11 MAÇTA GOL ATAMADI
Parma formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, toplam 801 dakika sahada kaldı. Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen Toure, bu süreçte gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA 7 GOL ATMIŞTI
Malili oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde toplam 7 gol kaydetmişti. Ancak Parma'daki performansı, siyah-beyazlı takımdaki döneminin gerisinde kaldı.
Geçtiğimiz sezon sosyal medya üzerinden bir Beşiktaş taraftarına verdiği yanıtla gündeme gelen Toure, ayrılık mesajında da siyah-beyazlı takımda yaşadığı zorluklara dikkat çekmişti.
Parma formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, toplam 801 dakika sahada kaldı. Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen Toure, bu süreçte gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA 7 GOL ATMIŞTI
Malili oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde toplam 7 gol kaydetmişti. Ancak Parma'daki performansı, siyah-beyazlı takımdaki döneminin gerisinde kaldı.
Geçtiğimiz sezon sosyal medya üzerinden bir Beşiktaş taraftarına verdiği yanıtla gündeme gelen Toure, ayrılık mesajında da siyah-beyazlı takımda yaşadığı zorluklara dikkat çekmişti.