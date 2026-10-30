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TFF'den Sergen Yalçın haberlerine yanıt

TFF, Sergen Yalçın'a atfedilen futbolcu görüşmeleri ve Kenan Yıldız açıklamalarının ardından, deneyimli teknik adamın imza töreni dışında hiçbir yere beyanda bulunmadığını duyurdu.

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calendar 30 Ekim 2026 14:43
TFF'den Sergen Yalçın haberlerine yanıt
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcularla yaptığı görüşmeler, geçmişteki açıklamaları ve Kenan Yıldız'ın milli takım kampına katılımıyla ilgili basında yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Federasyon, Yalçın'ın imza töreni dışında hiçbir kurum ya da kişiye beyanda bulunmadığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Hürriyet'te yayımlanan haberde Sergen Yalçın'ın tüm futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüştüğü ve geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı açıklamaların oyuncular açısından sorun oluşturmadığını söylediği aktarılmıştı.

Yalçın'a atfedilen açıklamalarda şu ifadeler yer almıştı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz."

KENAN YILDIZ SÖZLERİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Haberde Yalçın'ın Kenan Yıldız ile görüştüğü, sakatlığı devam eden futbolcudan kampa katılmasını istediği ve genç yıldızın bu talebi kabul ettiği belirtilmişti.

Yalçın'a atfedilen sözlerde, "Kenan Yıldız ile konuştum. Sakatlığının devam ettiğini söyledi. Ben de sakat olmasına rağmen kampa katılmasını istedim o da seve seve katılacağını vurguladı. Yani Milli Takım'da görev almanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanılmıştı.

Yalçın'ın ayrıca tüm milli futbolcuların kampa katılacaklarını belirttiği aktarılmıştı.

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