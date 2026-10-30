Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik karar!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in performansındaki düşüş teknik heyeti harekete geçirdi.
Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemediği son üç karşılaşmada gol atamayan Sırp golcünün, Kasımpaşa deplasmanında dinlendirilmesi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ORKUN'UN YOKLUĞUNDA SESSİZ KALDI
Hoffenheim deplasmanında ayak tabanından sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.
Orkun'un yokluğunda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında 90'ar dakika sahada kalan Vlahovic, bu karşılaşmalarda gol bulamadı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönerken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i ise son bölümde bulduğu iki golle mağlup etti.
SON GOLÜNÜ KOCAELİSPOR'A ATTI
Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında kadroda yer almayan Vlahovic, Crystal Palace karşılaşmasında ise 15 dakika süre aldı ancak golle buluşamadı.
Orkun Kökçü ile kısa sürede iyi bir iletişim yakalayan Sırp santrfor, son golünü 11 Ekim'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri lig maçında kaydetmişti.
ITALIANO'DAN OLAITAN HAMLESİ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, pazar günü oynanacak Kasımpaşa deplasmanında Vlahovic'i dinlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.
İtalyan çalıştırıcının son dönemin formda isimlerinden Hyeongyu Oh'a ilk 11'de şans verebileceği belirtildi. Böylece Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesinde santrfor tercihi merak konusu oldu.
Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemediği son üç karşılaşmada gol atamayan Sırp golcünün, Kasımpaşa deplasmanında dinlendirilmesi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ORKUN'UN YOKLUĞUNDA SESSİZ KALDI
Hoffenheim deplasmanında ayak tabanından sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.
Orkun'un yokluğunda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında 90'ar dakika sahada kalan Vlahovic, bu karşılaşmalarda gol bulamadı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönerken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i ise son bölümde bulduğu iki golle mağlup etti.
SON GOLÜNÜ KOCAELİSPOR'A ATTI
Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında kadroda yer almayan Vlahovic, Crystal Palace karşılaşmasında ise 15 dakika süre aldı ancak golle buluşamadı.
Orkun Kökçü ile kısa sürede iyi bir iletişim yakalayan Sırp santrfor, son golünü 11 Ekim'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri lig maçında kaydetmişti.
ITALIANO'DAN OLAITAN HAMLESİ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, pazar günü oynanacak Kasımpaşa deplasmanında Vlahovic'i dinlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.
İtalyan çalıştırıcının son dönemin formda isimlerinden Hyeongyu Oh'a ilk 11'de şans verebileceği belirtildi. Böylece Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesinde santrfor tercihi merak konusu oldu.