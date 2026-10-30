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Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik karar!

Orkun Kökçü'nün yokluğunda son üç maçta gol sevinci yaşayamayan Dusan Vlahovic'in Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesine çekilebileceği belirtildi.

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calendar 30 Ekim 2026 13:37
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Vlahovic için kritik karar!
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Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in performansındaki düşüş teknik heyeti harekete geçirdi.

Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemediği son üç karşılaşmada gol atamayan Sırp golcünün, Kasımpaşa deplasmanında dinlendirilmesi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ORKUN'UN YOKLUĞUNDA SESSİZ KALDI

Hoffenheim deplasmanında ayak tabanından sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.

Orkun'un yokluğunda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında 90'ar dakika sahada kalan Vlahovic, bu karşılaşmalarda gol bulamadı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönerken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i ise son bölümde bulduğu iki golle mağlup etti.

SON GOLÜNÜ KOCAELİSPOR'A ATTI

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında kadroda yer almayan Vlahovic, Crystal Palace karşılaşmasında ise 15 dakika süre aldı ancak golle buluşamadı.

Orkun Kökçü ile kısa sürede iyi bir iletişim yakalayan Sırp santrfor, son golünü 11 Ekim'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri lig maçında kaydetmişti.

ITALIANO'DAN OLAITAN HAMLESİ

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, pazar günü oynanacak Kasımpaşa deplasmanında Vlahovic'i dinlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.

İtalyan çalıştırıcının son dönemin formda isimlerinden Hyeongyu Oh'a ilk 11'de şans verebileceği belirtildi. Böylece Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesinde santrfor tercihi merak konusu oldu.





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