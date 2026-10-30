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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Peron İstanbul, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron İstanbul, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turuncu-beyazlı kulüp, milli takım döneminde yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılan genç voleybolcunun iyileşme sürecini kulüp bünyesinde sürdüreceğini belirtti.

ECZACIBAŞI RESMEN AÇIKLADI

Eczacıbaşı Peron İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım döneminde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından aramıza katılan Karmen Aksoy'a hoş geldin diyoruz. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında en iyi şekilde geçirmesini ve sahalara sağlıkla dönmesini temenni ediyoruz."

DÖRT FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy, kariyerinde Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Galatasaray formalarını giydi.

Genç voleybolcu, Eczacıbaşı Peron İstanbul'a transferinin ardından sakatlık sonrası iyileşme sürecine odaklanacak.



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