Hansi Flick'ten transfer açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alaves ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Savunma ve transfer için konuşan Alman teknik adam, ara transfer döneminde bir stoper takviyesi yapabileceklerini söyledi.
Hansi Flick, "Takımı güçlendirebilecek herhangi bir oyuncuyu transfer etmeye açığız ama ne olacağını göreceğiz. Ara transfer döneminin başlamasına hala biraz zaman var." dedi.
Flick, "Ara transfer döneminde bir oyuncu transfer edebilirsek, bunu yapabiliriz." sözlerini sarf etti.
Hansi Flick, "Takımı güçlendirebilecek herhangi bir oyuncuyu transfer etmeye açığız ama ne olacağını göreceğiz. Ara transfer döneminin başlamasına hala biraz zaman var." dedi.
Flick, "Ara transfer döneminde bir oyuncu transfer edebilirsek, bunu yapabiliriz." sözlerini sarf etti.