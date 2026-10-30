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Hansi Flick'ten transfer açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ara transfer döneminde bir stoper takviyesi yapabileceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 17:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten transfer açıklaması
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alaves ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Savunma ve transfer için konuşan Alman teknik adam, ara transfer döneminde bir stoper takviyesi yapabileceklerini söyledi.

Hansi Flick, "Takımı güçlendirebilecek herhangi bir oyuncuyu transfer etmeye açığız ama ne olacağını göreceğiz. Ara transfer döneminin başlamasına hala biraz zaman var." dedi.

Flick, "Ara transfer döneminde bir oyuncu transfer edebilirsek, bunu yapabiliriz." sözlerini sarf etti.



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