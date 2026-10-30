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Bjelica: "Kadromuza yüzde 100 güveniyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, İstanbul'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bjelica: 'Kadromuza yüzde 100 güveniyoruz'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Elimizdeki kadroya göre en iyi sistemi bulmaya çalışıyoruz. Ancak oyuncuların şu anki sisteme de en iyi şekilde adapte olabileceklerinden şüphem yok." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları İstanbul Başakşehir müsabakasını değerlendirdi.

Takımın başına geleli 2,5 hafta olduğuna işaret eden Bjelica, "Oynamış olduğumuz ilk karşılaşma olan Kasımpaşa maçında çok da iyi bir performans gösterememiştik. Ama takımla çalışmam için sadece iki gün vardı. Ama Amed Sportif Faaliyetler maçına baktığımızda birçok şeyi doğru yaptığımızı söyleyebilirim. İyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Ama ne yazık ki galibiyet parolasıyla çıktığımız o maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Tabii içinde bulunmuş olduğumuz durumun da net olarak farkındayız ve kesinlikle puana ve puanlara çok ama çok ihtiyacımız olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Başakşehir maçını çok büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle oynayacağımızın farkındayız. Hedefimiz İstanbul'dan 3 puan alıp buraya dönmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Savunmada farklı sistemler denediğini anlatan Bjelica, "Takımımızda farklı sistemlere çok rahat bir şekilde adapte olacak farklı oyuncular olduğunu söyleyebilirim. İki üç sistemde oynayabiliriz. Bulunduğumuz tehlikeli durumdan üst sıralara geldiğimizde elbette net olarak belirli bir sistemimiz olacaktır. Ama şu an acil puanlara ihtiyacımız olduğu için oynadığımız oyun sisteminin oyuncu grubuna daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman sistemde farklılıklara açığım." diye konuştu.

Süper Lig'in devre arasına kadar alabilecekleri tüm puanları toplamaya çalışacaklarını dile getiren Bjelica, şunları kaydetti:

"Şu an tüm odak noktamız, bir sonraki oynayacağımız karşılaşma. O karşılaşmadan da kesinlikle 3 puan almak istiyoruz. Tabii ilk yarı bitene kadar ne kadar puan alacağımıza bakacağız. Ancak herhangi bir hesaplama yapmadım. Çünkü oynayabileceğimiz bütün karşılaşmaları kazanmak ve alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."

Bjelica, elindeki oyuncu kadrosuna güvendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elimizde var olan oyuncularla ilgili yüzde 100 bir şekilde kadromuza güvendiğimizi söylemem gerekiyor. Tabii onlarda bulunan kaliteyi de maksimum seviyede dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Açıkçası 3. bölgede kreatif olmadığımızla alakalı kısma katılmıyorum. Topla çok iyi ilişkisi olan oyuncularımız var. Sousa, Watt, Oskar, Sekongo gibi. Kanatlarda da aynı şekilde ve ön tarafta etkili oyuncularımız var ve çok iyi bir seviyede oyun oynayacak oyuncularımız var. Tabii elimizdeki kadroya göre en iyi sistemi bulmaya çalışıyoruz. Ancak oyuncuların şu anki sisteme de en iyi şekilde adapte olabileceklerinden şüphem yok. Biz de zaten hem ofansif hem defansif anlamda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Varyasyonları, çeşitlilikleri geliştirmek anlamında, topu kazandığımızda ve kaybettiğimizde neler yapmamız gerektiğini zaten antrenmanlarda fazlasıyla çok çalışıyoruz. Özellikle bu hafta gerçekleştirdiğimiz antrenmanlarda bunlara yönelik çalışmalarımız oldu. Umarım pazar günü oynayacağımız Başakşehir karşılaşmasında bunların meyvesini alırız."

Bjelica, Emre Kılınç ve Fatih Kaya'nın sakatlıklarının devam ettiğini, Yunus Emre Çift'in ise hasta olduğunu ve maç saatine kadar durumunu değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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